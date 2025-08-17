'ऑपरेशन फ्रीडम चालू है!' कुत्ते ने चालाकी से खोला गेट, लोग बोले- 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मॉक ड्रिल'
'ऑपरेशन फ्रीडम चालू है!' कुत्ते ने चालाकी से खोला गेट, लोग बोले- 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मॉक ड्रिल'

Dogs Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. ये वीडियो एक कुत्ते का है, जो बड़ी चालाकी से बंद गेट को खोल लेता है. जहां इस वीडियो को लोगों ने कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जोड़ दिया. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 17, 2025, 11:56 PM IST
'ऑपरेशन फ्रीडम चालू है!' कुत्ते ने चालाकी से खोला गेट, लोग बोले- 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मॉक ड्रिल'

Dogs Viral Video: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मे आवारा कुत्तों को लेकर एक आदेश जारी किया है. वहीं इस दौरान एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले आदेश दिया है कि दिल्ली के सभी आवारा कुत्तों को शहर के बाहर के शेल्टरों में पहुंचाया जाए. वहीं इस दौरान कई लोगों ने इस फैसले को लेकर अपने-अपने विचार भी सोशल मीडिया पर शेयर किए. वहीं कुत्तों का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जोड़ रहे हैं. इस वीडियो पर काफी लोगों ने प्रतिक्रयाएं दी हैं. 

कुत्ते ने खोल दिया गेट
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा रहा है कि कुछ कुत्ते एक घर में बंद है. जहां उनमें से एक कुत्ता अंदर की तरफ से ही गेट मे से मुंह निकालकर कुंदी खोलने की कोशिश कर रहा है. वह बार-बार मुंह से गेट खोलने का प्रयास करता है. इस दौरान कई बार वह कुंदी खोलने से चूक जाता है. हालांकि इस दौरान वह बिल्कुल भी हार नहीं मानता है. कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वह बाहर की तरफ से गेट की खोल लेता है. इसके बाद सारे कुत्ते बाहर निकल जाते हैं. इसके बाद लोग इसे मीम के रूप में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जोड़ने लगते हैं. 

लोगों ने इस तरह दी प्रतिक्रियाएं
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर लोगों ने जमकर कमेंट्स किए हैं. बता दें कि यह वीडियो about__animals_ नाम के अकाउंट से इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो को 16 लाख 64 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. वायरल वीडियो पर एक यूजर ने लिखा-सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मॉक ड्रिल चालू है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- मिशन ऑपरेशन फ्रीडम चालू है. वहीं वीडियो एक शख्स ने तो यहां तक लिख दिया कि डोगेश सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तैयारी कर रहा है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

Dogs Viral Video
Viral News

