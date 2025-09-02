मनाली की उफनती नदी में फंसा बेजुबान जानवर, जिंदा रहने के लिए की ऐसी 'जंग'  वीडियो देख लोग हुए भावुक

Viral video: हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से राज्य में भारी नुकसान हुआ है और सड़कों की कनेक्टिविटी भी बाधित हुई है. इसी बीच मनाली से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सभी को हैरान और भावुक कर दिया है. वीडियो में एक कुत्ता तेज बहती नदी के बीच एक चट्टान पर फंसा दिखाई दे रहा है. नदी का प्रवाह इतना तेज था कि कुत्ता खुद को सुरक्षित स्थान तक ले जाने में असमर्थ था. इसके बावजूद यह साहसी जानवर हार नहीं मानता और अपने जीवन के लिए संघर्ष करता दिखता है. उसकी हिम्मत और धैर्य देखकर लोग दंग रह गए और सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

कुत्ते का संघर्ष और खतरनाक स्थिति

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ता नदी में छोटे-छोटे चट्टानों का सहारा लेकर सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है. इस दौरान उसकी संतुलन खो जाता है और वह तेज बहाव में बह जाता है. कुछ सेकंड के लिए कुत्ता नजर नहीं आता, जिससे लोग चौंक जाते हैं और उसकी जान को खतरा महसूस करते हैं. यह दृश्य देखकर लोग सहम जाते हैं, लेकिन कुत्ते की लगातार कोशिश और जीवटता उसे आगे बढ़ने में मदद करती है. वीडियो के अगले हिस्से में देखा गया कि कुत्ता अंततः नदी के किनारे सुरक्षित पहुंच जाता है और अपने शरीर को सुखाता है. यह दृश्य लोगों के लिए बेहद राहत देने वाला रहा. सोशल मीडिया पर लोग इस साहसी कुत्ते की तारीफ कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स शेयर किया गया और कैप्शन में लिखा, "मनाली में बीच नदी में फंसा डॉग, देखिए कैसे बची जान." वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "वाह! इस कुत्ते की बहादुरी देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए. सच में जानवरों में भी इंसानों जैसी हिम्मत होती है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो देखकर दिल खुश हो जाता है. जानवरों का साहस और जीवटता हमें इंसानों को भी सीख देती है." एक यूजर ने लिखा, "यह कुत्ता सच में हीरो है, तेज बहती नदी में इतनी हिम्मत दिखाना आसान नहीं होता." एक अन्य यूजर ने लिखा, "मुझे खुशी है कि कुत्ता सुरक्षित रहा. प्रकृति की चुनौती में जीवित रहने की उसकी जंग अद्भुत है."