मनाली की उफनती नदी में फंसा बेजुबान जानवर, जिंदा रहने के लिए की ऐसी 'जंग'  वीडियो देख लोग हुए भावुक
Advertisement
trendingNow12906550
Hindi Newsजरा हटके

मनाली की उफनती नदी में फंसा बेजुबान जानवर, जिंदा रहने के लिए की ऐसी 'जंग'  वीडियो देख लोग हुए भावुक

Viral Video: मनाली की उफनती नदी में फंसे कुत्ते का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. तेज बहाव में जान को खतरा होने के बावजूद कुत्ता चट्टानों का सहारा लेकर सुरक्षित किनारे तक पहुंचा. लोग उसकी बहादुरी देखकर भावुक हुए और वीडियो को खूब साझा किया. प्राकृतिक आपदाओं में जीवटता की अद्भुत मिसाल बन गया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 02, 2025, 09:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मनाली की उफनती नदी में फंसा बेजुबान जानवर, जिंदा रहने के लिए की ऐसी 'जंग'  वीडियो देख लोग हुए भावुक

Viral video: हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से राज्य में भारी नुकसान हुआ है और सड़कों की कनेक्टिविटी भी बाधित हुई है. इसी बीच मनाली से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सभी को हैरान और भावुक कर दिया है. वीडियो में एक कुत्ता तेज बहती नदी के बीच एक चट्टान पर फंसा दिखाई दे रहा है. नदी का प्रवाह इतना तेज था कि कुत्ता खुद को सुरक्षित स्थान तक ले जाने में असमर्थ था. इसके बावजूद यह साहसी जानवर हार नहीं मानता और अपने जीवन के लिए संघर्ष करता दिखता है. उसकी हिम्मत और धैर्य देखकर लोग दंग रह गए और सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

 

 कुत्ते का संघर्ष और खतरनाक स्थिति

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ता नदी में छोटे-छोटे चट्टानों का सहारा लेकर सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है. इस दौरान उसकी संतुलन खो जाता है और वह तेज बहाव में बह जाता है. कुछ सेकंड के लिए कुत्ता नजर नहीं आता, जिससे लोग चौंक जाते हैं और उसकी जान को खतरा महसूस करते हैं. यह दृश्य देखकर लोग सहम जाते हैं, लेकिन कुत्ते की लगातार कोशिश और जीवटता उसे आगे बढ़ने में मदद करती है. वीडियो के अगले हिस्से में देखा गया कि कुत्ता अंततः नदी के किनारे सुरक्षित पहुंच जाता है और अपने शरीर को सुखाता है. यह दृश्य लोगों के लिए बेहद राहत देने वाला रहा. सोशल मीडिया पर लोग इस साहसी कुत्ते की तारीफ कर रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो 

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स शेयर किया गया और कैप्शन में लिखा, "मनाली में बीच नदी में फंसा डॉग, देखिए कैसे बची जान." वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "वाह! इस कुत्ते की बहादुरी देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए. सच में जानवरों में भी इंसानों जैसी हिम्मत होती है." एक अन्य यूजर ने लिखा,  "सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो देखकर दिल खुश हो जाता है. जानवरों का साहस और जीवटता हमें इंसानों को भी सीख देती है." एक यूजर ने लिखा, "यह कुत्ता सच में हीरो है, तेज बहती नदी में इतनी हिम्मत दिखाना आसान नहीं होता." एक अन्य यूजर ने लिखा, "मुझे खुशी है कि कुत्ता सुरक्षित रहा. प्रकृति की चुनौती में जीवित रहने की उसकी जंग अद्भुत है."

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

ManaliEmotional videodog

Trending news

CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
CM Bhagwant Mann
CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
अगले 2 दिन मॉनसून का बरसेगा कहर! सड़कों पर बहेगा सैलाब, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट
weather update
अगले 2 दिन मॉनसून का बरसेगा कहर! सड़कों पर बहेगा सैलाब, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट
'दीदी ओ दीदी' से लेकर 'जर्सी गाय तक', PM मोदी पर महुआ मोइत्रा ने क्यों किया कटाक्ष?
PM Modi
'दीदी ओ दीदी' से लेकर 'जर्सी गाय तक', PM मोदी पर महुआ मोइत्रा ने क्यों किया कटाक्ष?
AAP के सभी सांसद-विधायक एक महीने की सैलरी बाढ़ राहत कोष में दान करेंगे
aap
AAP के सभी सांसद-विधायक एक महीने की सैलरी बाढ़ राहत कोष में दान करेंगे
'आज हमारे लिए दिवाली, जो चाहते थे वो मिल गया', जूस पीने के बाद रो पड़े मनोज जरांगे
maratha reservation protest
'आज हमारे लिए दिवाली, जो चाहते थे वो मिल गया', जूस पीने के बाद रो पड़े मनोज जरांगे
HC के सख्त रुख के बाद जरांगे ने तोड़ा अनशन, मराठा आंदोलनकारियों से घर लौटने की अपील
Maratha Reservation Movement
HC के सख्त रुख के बाद जरांगे ने तोड़ा अनशन, मराठा आंदोलनकारियों से घर लौटने की अपील
'उनके बयानों से नुकसान हो रहा था'... पिता ने बेटी के कविता पर की सख्त कार्रवाई
K Kavitha
'उनके बयानों से नुकसान हो रहा था'... पिता ने बेटी के कविता पर की सख्त कार्रवाई
पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
Pawan Khera
पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
PM Modi
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
Rahul Mamkootathil harassment case
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
;