जिस कुत्ते को रखा था घर की रखवाली के लिए, उसी ने किचन से खाना चुराने के लिए किया ऐसा काम

Dog Funny Video: कुत्ते इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं. कुत्ते वफादार होने के साथ-साथ इंसान की भावनाओं को भी अच्छे से समझते हैं. इसलिए कुत्तों की गिनती दुनिया के सबसे समझदार जानवरों में होती है. वैसे तो लोग कुत्तों को घर की रखवाली के लिए लाते हैं, लेकिन उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं. कुत्ते भी इंसानों के साथ दोस्तों की तरह ही रहते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर कुत्ते का एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है.

वैसे तो कुत्ते घर की रखवाली के लिए होते हैं, लेकिन अगर कुत्ता ही घर में चोरी करता पकड़ा जाए तो क्या होगा? हालांकि कुत्ते ने कोई सोने-चांदी और पैसे की चोरी नहीं की, बल्कि किचन से खाने की चोरी करते हुए पकड़ा गया. खुद घर के मालिक ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुत्ता किचन में रखे खाने पर अपना हाथ साफ करता नजर आ रहा है. सबसे मजेदार बात यह है कि कुत्ता किचन से खाना चुराने के लिए बहुत ही गजब का जुगाड़ लगाता है. इस जुगाड़ को देखकर जहां मालिक भी हैरान रह जाता है, वहीं सोशल मीडिया यूजर्स भी इस जुगाड़ को मजे लेकर देख रहे हैं. कुत्ते की इस करतूत का वीडियो जैसे ही मालिक ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किया, वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गया. देखें वीडियो-

When the dog is home alone.. pic.twitter.com/sMAaab7rO9

— Buitengebieden (@buitengebieden_) April 6, 2022