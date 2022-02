200 फीट की ऊंचाई से गिरा कुत्ता, बचाने के लिए लाया गया हेलीकॉप्टर और फिर

Ajab Gajab News: इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर इंसान और कुत्ते की दोस्ती का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर आपका दिल पसीज जाएगा. आप भी जानते हैं कि इंसान और कुत्ते के बीच का कनेक्शन किसी याराना से कम नहीं होता है. कुत्तों के साथ इंसानों का एक अलग ही रिश्ता होता है. कई बार तो इंसान और कुत्ते एक-दूजे के लिए अपनी जान की बाजी लगाते देख गए हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका के लॉस एंजेलिस में एक शख्स अपने कुत्ते के साथ हाइकिंग के लिए गया था. यह शख्स अपने Onyx नामक जर्मन शेफर्ड कुत्ते के साथ डेल्टा फ्लैट एरिया में हाइकिंग करने गया था. तभी कुत्ता 200 फीट की ऊंचाई से पहाड़ से नीचे गिर पड़ा. इसके बाद उसका मालिक अपने कुत्ते को खोजने लगा. इसके लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया और हेलीकॉप्टर बुलाया गया.

लॉस एंजेलिस के काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट ने इस शख्स के पालतू कुत्ते की खोज शुरू की. रेस्क्यू टीम ने आखिरकार कुत्ते को ढूंढ निकाला. शेरिफ डिपार्टमेंट के अनुसार, मालिक और उसके कुत्ते को टीम ने रातभर ढूंढा. जो किसी जगह पर रातभर फंसे हुए थे. अगले दिन उनको खोज निकाला गया. एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रेस्क्यू टीम शख्स और उसके कुत्ते को मिलवाते दिख रही है. वीडियो देखकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा. देखें वीडियो-

VOLUME UP ON THIS HAPPY REUNION! This German Shepard was stuck overnight halfway down a 200’ cliff. @LASDHQ @CVLASD @SEBLASD @LASDMurakami @NBCLA @KCBSKCALDesk @KTLAMorningNews @ABC @FOXLA

Permission to use pic.twitter.com/hc7sgt50o7

— Mike Leum (@Resqman) February 2, 2022