बेघर शख्स को कुत्ते ने गले लगकर दिया सहारा, Video देखकर इमोशनल हो गए लोग

Dog Hugs Homeless Man: इस दुनिया में बहुत सारे लोगों का घर नहीं है. इसके अलावा दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनके पास दु:खों का अंबार है. लेकिन यह दु:ख तब कम लगने लगता है, जब कोई दु:ख बांटने वाला मिल जाता है. फिर चाहे सामने वाला इंसान हो या जानवर.

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप यकीनन इमोशनल हो जाएंगे. इस वीडियो में एक कुत्ता एक बेघर शख्स को गले लगकर सहारा देता दिख रहा है. इस वीडियो के सहारे कुत्ते ने लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली है. वीडियो में एक कुत्ते को एक दु:खी और बेघर इंसान को गले लगाते देखा जा रहा है.

ये भी पढ़ें- क्या आपके पास है बाज की नजर? जो तस्वीर में दिख रहा तेंदुआ ढूंढ पाए, 99 परसेंट लोग हो गए फेल

इस वीडियो के जरिए यह कहावत सच साबित हो रही है कि कुत्ते इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं. वीडियो को ट्विटर पर @buitengebieden_ नामक अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो में सबसे पहले एक बेघर व्यक्ति दिख रहा है, जो उदास सा एक स्थान पर बैठा हुआ है. वहीं उस इंसान के पास एक कुत्ता भी दिखाई दे रहा है. यह कुत्ता उस शख्स को निहार रहा होता है. देखें वीडियो-

This dog approaches a homeless man and seems to know what he needs.. pic.twitter.com/uGWL351fCR

— Buitengebieden (@buitengebieden_) December 30, 2021