पानी से कचरा निकालकर कूड़ेदान में डाल रहा ये कुत्ता, इंसानों को भी इससे कुछ सीखना चाहिए
Hindi Newsजरा हटके

Dogesh Bhai Ki Viral Video: पानी में कचरा बहकर जा रहा था और लोग खड़े देख रहे थे. तभी इस कुत्ते ने किया ऐसा काम कि सब कर रहे तारीफ. अब वीडियो सोशल मी​डिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:01 AM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर पालतू जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो में जानवर इतनी समझदारी का काम करते हैं कि लगता है इंसानों को भी इन्हीं से सीखना चाहिए. ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक कुत्ता ऐसा काम कर रहा है जिसे देखकर आप भी सैल्यूट करेंगे.
यह भी पढ़ें: इस कुत्ते की स्विमिंग देखकर डॉल्फिन भी शरमा जाएगी, Video देखकर लोग बोले- डॉगेश भाई ऑन टॉप

कैसे निकालकर लाया कूड़ा?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कुत्ता नदी या नहर के किनारे खड़ा है और वो देखता है कि पानी में कचरा बह रहा है और लोग खड़े देख रहे हैं. उसके बाद वो खुद पानी में कूदता है और कचरे का एक बड़ा टुकड़ा अपने मुंह में दबाता है और तैरकर पानी से बाहर आ जाता है. बाहर आकर वो उस कचरे को कूड़ेदान में डाल देता है. आश्चर्य की बात ये है कि जब ये कुत्ता पानी से कचरा निकाल रहा था तब वहां खड़े लोग बस कुत्ते को देख रहे थे. यह एक तरीके का इंसानों के मुंह पर तमाचा है.

यह भी पढ़ें: घर के सारे काम करने के बाद सोता है ये कुत्ता! लोग बोले 'डॉगेश भाई का जलवा' देखें वायरल Video

किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?

ये वीडियो सोशल मीडिया पर @rsaven734 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. आपको बता दें कि इस वीडियो पर अब तक 46 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा 8 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "शर्म कर लो आप इंसान होकर ऐसे नहीं करते हो और ये जानवर होकर सफाई रखता है."

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by R SAVEN (@rsaven734)

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?
वीडियो देखने के बाद लोगों ने तरह-तरह के कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "मेरा तो मानना यह है कि ये इंसान से ज्यादा वफादार होते हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "वाह... डॉगेश भाई सैल्यूट है." तीसरे यूजर ने लिखा, "सही में हमें भी ध्यान रखना चाहिए." किसी ने लिखा कि इतने समझदार हैं फिर भी क्यों समाज इतना दर्द देता है इन मासूम बच्चों को. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

