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Hindi Newsजरा हटकेयहां 12 साल से एक कुत्ता चला रहा है पूरा शहर, कैसे बना मेयर? जानिए इसकी अनोखी कहानी

यहां 12 साल से एक कुत्ता चला रहा है पूरा शहर, कैसे बना मेयर? जानिए इसकी अनोखी कहानी

कैलिफोर्निया के इडिलविल्ड शहर की एक अनोखी परंपरा. यहां 2012 से एक कुत्ता मेयर की कुर्सी संभाल रहा है. जानिए कैसे एक फनी आइडिया ने इस छोटे से शहर की किस्मत बदल दी और दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर खींच लिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 02, 2026, 07:02 AM IST
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यहां 12 साल से एक कुत्ता चला रहा है पूरा शहर, कैसे बना मेयर? जानिए इसकी अनोखी कहानी

Mayor Dog: सोचिए एक ऐसा शहर जहां कोई राजनीतिक झगड़ा न हो, कोई झूठा चुनावी वादा न हो और मेयर खुद सड़क पर लोगों से मिलने आता हो. कैलिफोर्निया के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे 'इडिलविल्ड' में ऐसा ही हो रहा है. यहां पिछले एक दशक से अधिक समय से इंसान नहीं, बल्कि 'गोल्डन रिट्रीवर' नस्ल के कुत्ते मेयर बन रहे हैं. सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन इस छोटे से कदम ने शहर की एकता और पर्यटन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है.

एक मजाक से शुरू हुई अनोखी परंपरा

साउथ कैलिफोर्निया के इडिलविल्ड में एक खूबसूरत कस्बा है. यहां कुत्ते को मेयर बनाने की शुरुआत साल 2012 में हुई थी. दरअसल, यह एक चैरिटी इवेंट के तौर पर शुरू किया गया था जिसका मकसद स्थानीय पशु बचाव समूह के लिए पैसे जुटाना था. मतदान के लिए कोई मतपत्र नहीं था, बल्कि लोगों को अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम पर पैसे दान करने थे. इसी चुनावी प्रक्रिया में 'मेयर मैक्स' को चुना गया और यहीं से इस अनोखी परंपरा की नींव पड़ी.

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बिना पावर के भी है जबरदस्त प्रभाव

आपको लग सकता है कि एक कुत्ते के पास क्या राजनीतिक ताकत होगी. सच तो यह है कि इन डॉग मेयर्स के पास कोई आधिकारिक राजनीतिक शक्ति नहीं होती. लेकिन, समाज पर उनका प्रभाव किसी भी बड़े नेता से कहीं ज्यादा है. मेयर मैक्स और उनके उत्तराधिकारी शहर के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, पर्यटकों से मिलते हैं और मार्केटिंग इवेंट्स में शामिल होते हैं. आज इडिलविल्ड के मेयर यहाँ की पहचान बन चुके हैं.

पर्यटन और बिजनेस को मिला बढ़ावा

इस एक छोटे से आइडिया ने इडिलविल्ड को दुनिया के नक्शे पर ला दिया है. दुनिया भर से लोग सिर्फ इन डॉग मेयर्स के साथ फोटो खिंचवाने और उनसे मिलने आते हैं. जब से यह सिलसिला शुरू हुआ है, शहर में पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है. आज वहां जाने पर आपको आसानी से मेयर मैक्स के उत्तराधिकारी किसी स्कूल, इवेंट या सड़क पर लोगों का स्वागत करते मिल जाएंगे.

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बिना राजनीति के एकजुट हुए लोग

स्थानीय लोगों का मानना है कि यह परंपरा शहर में एकता लाती है. जहाँ दुनिया भर में राजनीति लोगों को बांटती है, वहीं यह कुत्ता मेयर लोगों को मुस्कुराने की वजह देता है. यह मेयर किसी पार्टी का नहीं बल्कि शहर की शांतिपूर्ण और रिलैक्स्ड पहचान का प्रतीक है. लोग कहते हैं कि इससे शहर का माहौल खुशनुमा बना रहता है. दिलचस्प बात यह है कि जानवरों को मेयर बनाने वाला इडिलविल्ड दुनिया का एकमात्र शहर नहीं है. अलास्का के तालकीतना (Talkeetna) में 'स्टब्स' नाम की एक बिल्ली करीब 20 साल तक मानद मेयर के पद पर रही थी. दुनिया के कई छोटे कस्बे चैरिटी, पर्यटन या अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए अक्सर ऐसे अनोखे प्रयोग करते रहते हैं.

छोटे बदलाव का बड़ा असर

अंत में, इडिलविल्ड की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी गंभीर समस्याओं का समाधान थोड़ी सी खुशी और ह्यूमर में छिपा होता है. एक छोटा सा फंडरेजर आज एक लंबी परंपरा बन चुका है. इसने न केवल शहर की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि लोगों के बीच भाईचारे को भी मजबूत किया है. सच में, कभी-कभी एक बेजुबान जानवर हमें इंसानों से बेहतर जोड़ सकता है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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