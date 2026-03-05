Advertisement
Viral Video: चलते ई-रिक्शा की छत पर नजर आया कुत्ता, देखें 'डॉगेश भाई' का अनोखा अंदाज

Dogesh Bhai Ka Video Viral: सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का अनोखा अंदाज वायरल हो रहा है. इसमें एक कुत्ता चलते ई-रिक्शा की छत पर बैठा नजर आ रहा है. ई-रिक्शा की छत पर सफर करने पर यूजर्स कह रहे हैं कि 'डॉगेश भाई'(Dogesh Bhai) ने गरीबी देखी है. 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Mar 05, 2026, 08:03 PM IST
Dog Funny Video: चाहे वो पालतू हों या गली के आवारा कुत्ते. सोशल मीडिया पर कुत्तों के फनी वीडियो खूब पसंद किए जाते हैं. कुत्तों के अनोखे और फनी अंदाज को देखकर यूजर्स उन्हें 'डॉगेश भाई'(Dogesh Bhai) के नाम से बुलाते हैं. ऐसे ही एक डॉगेश भाई का निराला अंदाज इंटरनेट पर छा रहा है. इस बार एक कुत्ता चलते ई-रिक्शा की छत पर बैठा नजर आ रहा है. वीडियो देखने के बाद लोगों की हंसी नहीं रुक रही. यूजर्स वीडियो देख जमकर फनी कमेंट कर रहे हैं.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे में सड़क पर एक ई-रिक्शा चल रहा है. ई-रिक्शा में कई सवारियां बैठी हैं. तभी ई-रिक्शा की छत पर नजर जाती है तो ऐसा मजेदार नजारा दिखाई देता है. जिसे देखकर किसी की भी हंसी छूट जाएगी.

कार वाले ने ऐसे बनाया वीडियो

दरअसल चलती ई-रिक्शा की छत पर कुत्ता बैठा दिखाई देता है. सभी सवारी ई-रिक्शा के अंदर बैठकर सफर कर रही हैं, लेकिन ये कुत्ता ई-रिक्शा की छत पर बैठा है. कुत्ता शांति से ऐसे बैठा है जैसे उसके लिए ये रोजाना का काम हो. कार सवार ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया. ई-रिक्शा चालक के चेहरे की हंसी देखकर ऐसा लगता है  जैसे कि उसके लिए भी ये नॉर्मल है. ड्राइवर भी जानता है कि ई-रिक्शा की छत पर कुत्ता बैठा है. यूजर्स 'डॉगेश भाई' के इस अंदाज पर खूब मजे ले रहे हैं. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

वीडियो पर आए इतने मिलियन व्यूज

वीडियो इंस्टाग्राम पर @tarunchabraa नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो को 27 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं. इतना ही नहीं 1.5 मिलियन से ज्यादा लाइक भी कर चुके हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. 

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, डॉगेश भाई ने गरीबी देखी है. एक यूजर ने 'डॉगेश आर्मी जिंदाबाद' का नारा भी कमेंट कर दिया. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि बिना पैसों के ये सीट मिली है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

