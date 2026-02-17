ये क्या..? कुत्ते ने अपनी पूंछ से बजाया गिटार! यकीन नहीं तो खुद देख लें ये वायरल VIDEO

Dog Plays Guitar: सोशल मीडिया पर पालतू जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. ज्यादातर वीडियो फनी होते हैं. कई बार ये अपनी हरकतों में ही फंस जाते हैं तो कई बार खुद से बड़े जानवर से पंगा ले लेते हैं. ऐसे में डॉगेश भाई भाई के फनी वीडियो हमेशा सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. यूजर्स पालतू कुत्तों के वीडियो खूब पसंद करते हैं. कुत्तों कभी कभी ऐसा फनी काम कर देते हैं जिसे देखकर यकीन नहीं होता है. इस बाद जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिखता है कि कुत्ता गिटार बजा रहा है. इस वीडियो को देखकर यूजर्स मीम्स शेयर कर रहे हैं और फनी रिएक्शन दे रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि कुत्ता कैसे गिटार बजा रहा था.

कैसे बजाया गिटार?

इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो काफी मजेदार है. वीडियो में एक लड़का गिटार लेकर खड़ा है इस दौरान वहां पर एक पालतू कुत्ता भी मौजूद है. वीडियो में दिखता है कि कुत्ता गिटार के साइड में खड़ा होकर गिटार स्ट्रिंग्स (Guitar Strings) पर लगातार अपनी पूंछ मार रहा है. इस दौरान गिटार को पकड़कर खड़ा लड़का अपनी उंगलियों से साउंड को कंट्रोल करता है और बेहतरीन धुन बजती है. अब ये मजेदार वीडियो सबको हंसने पर मजबूर कर रहा है. वीडियो इतना फनी है कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे. अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कुत्ता अपनी पूंछ से कैसे गिटार बजा सकता है. चलिए देर न करते हुए देखते हैं ये वायरल वीडियो.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @beto_mdfz नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1 मिलियन से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट बॉक्स में फनी रिएक्शन दे रहे हैं. पूरा कमेंट बॉक्स जीआईएफ से भरा हुआ है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.