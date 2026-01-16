कुत्ता भी हुआ भक्ति में लीन! बाबा विश्वनाथ के आगे किया दंडवत प्रणाम, जीत लिया सबका दिल

Advertisement
Dog Praying in Front of Temple: सोशल मीडिया पर एक पालतू ​कुत्ते का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो महादेव के मंदिर के सामने दंडवत प्रणाम करता नजर आता है. ये खूबसूरत नजारा और कुत्ते का भक्तिभाव सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस वीडियो ने दर्शकों का दिल जीत लिया.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 16, 2026, 07:32 PM IST
Dog Praying in Front of Temple: यूं तो सोशल मीडिया पर पालतू जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार वो फनी हरकत करते नजर आते हैं तो कई बार ऐसा व्यवहार करते हैं जिसे देखकर लोग चौंक जाते हैं. कुछ कुत्ते इतने वफादार होते हैं कि खुद से ज्यादा मालिक की चिंता करते हैं और इशारों पर या बिना कहे समझ जाते हैं कि मालिक क्या चाहता है. लेकिन इस बार जिस कुत्ते का वीडियो वायरल हो रहा है उसने सबका दिल जीत लिया है. मालिक के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने गया ये कुत्ता मंदिर के सामने सिर झुकाकर प्रणाम करने लगा. महादेव की शरण में ये कुत्ता भी भक्तिभाव से भर गया. अब ये शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

कुत्ते ने ऐसे दिखाई भक्ति?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखता है कि कुत्ता अपने मालिक के साथ एक भव्य मंदिर के दर्शन कर रहा है. वीडियो में दावा किया जाता है कि ये मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर है. इसके अलावा वीडियो में दिखता है कि जब वह शख्स मंदिर के सामने पहुंचता है तो कुत्ते का पट्टा नीचे रख देता है और मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है. मालिक को हाथ जोड़ता देख कुत्ता भी दोनों हाथों को जोड़कर जमीन पर झुक जाता है. कुत्ता भी भगवान भोलेनाथ के सामने नमन करता है. कुत्ते का ये भक्तिभाव सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

किसने शेयर किया वीडियो?
वायरल हो रहे इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @_lifewithmee.__ नाम के हैंडल से शेयर किया गाय है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 8.5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. यूजर्स इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और खूब शेयर कर रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

