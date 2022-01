ठंड से कांप रहे थे कुत्ते के बच्चे, फिर एक शख्स ने किया दिल छूने वाला काम

Puppies Cute Video: सोशल मीडिया पर हमें जानवरों से जुड़े एक से बढ़कर एक वीडियो मिल जाते हैं. कई वीडियो ऐसे होते हैं, जिनको देखकर हमें काफी खुशी मिलती है. कई बार कुछ ऐसे वीडियो भी देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर हम बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर आज हमें एक ऐसा ही वीडियो देखने को मिला है.

वायरल वीडियो कुत्ते के छोटे बच्चों से जुड़ा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ते के कई छोटे पिल्ले ठंड से ठिठुर रहे होते हैं. इस दौरान एक शख्स दिल छूने वाला काम करता है और लकड़ी में आग जला देता है. इसके बाद कुत्ते के बच्चे आग के पास जाकर बैठ जाते हैं और उन्हें तेज ठंड से राहत मिलती है. वीडियो दिल को छूने वाला है.

वायरल वीडियो में कुछ कुत्ते के बच्चे ठंड से कांपते हुए दिखते हैं. वह ठंड से बचने के लिए आग के समीप बैठे हुए दिखाई देते हैं. बता दें कि इस समय पूरे उत्तर भारत में जमकर ठंड पड़ रही है. इससे बचने के लिए इंसान तो अपना इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन कई बार जानवर ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उनकी जान चली जाती है. देखें वीडियो-

Awwwww...big thanks whoever did this pic.twitter.com/3IjhzXB2KW

— Smita Deshmukh (@smitadeshmukh) January 25, 2022