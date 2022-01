Video: बर्फ पर खुद से स्केटिंग कर रहा कुत्ता, वीडियो देख आपके मुंह से भी निकलेगा- वाह

Dog skating Video: सोशल मीडिया पर हमें बहुत सी खूबसूरत चीजें देखने को मिल जाती हैं. कई बार कुछ चीजें देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसमें एक कुत्ता बर्फ पर स्केटिंग (Skating) करता दिख रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचा रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ता बिना किसी इंसान की मदद के स्केटिंग करता दिख रहा है. वीडियो में देख सकते हैं कि कुत्ता स्केटिंग बोर्ड अपने मुंह से पकड़कर लाता है और उसके साथ मौज-मस्ती करता है. वीडियो बेहद रोमांचित करने वाला है. वीडियो को सोशल मीडिया यूजर्स बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है.

वीडियो को buitengebieden_ नामक इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुत्ता बर्फ पर स्केटिंग बोर्ड लेकर आता है. इसके बाद वह उसे बर्फ पर रखता है और उस पर बैठकर स्केटिंग करने लगता है. मस्ती करते समय कुत्ता बेहद खुश नजर आ रहा है. वीडियो को अब तक 90 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वीडियो पर सैकड़ों लोगों ने कमेंट्स किया है. देखें वीडियो-

Dog having his own fun.. pic.twitter.com/whQDvXHPOq

— Buitengebieden (@buitengebieden_) January 13, 2022