टीवी रिमोट से भी ज्यादा छोटा कुत्ता, वजन है सिर्फ इतना; दुनिया में बन गया सेलिब्रिटी

दुनिया का सबसे छोटा कुत्ता

हाल ही में, पर्ल को टीवी कार्यक्रम "लो शो डी रिकॉर्ड" में देखा गया था और उसे देखकर लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया था. उसकी मालिक वनेसा सेमलर ने शो में उसे एक अत्याधुनिक ईस्टर अंडे की आकृति वाली सीट पर बैठाकर मंच पर लाई. सेमलर ने पर्ल को शो की होस्ट जेरी स्कॉटी के सामने डीवा बताया था. सेमलर ने पर्ल की व्यक्तित्व के कुछ रोचक पहलुओं के बारे में भी बताया. उन्होंने बताया कि पर्ल एक शांत कुत्ता है जो चिकन और सैल्मन जैसे हाई क्वालिटी वाले खानों का आनंद लेती है. इसके अलावा, यह कुत्ता अपने खुशनुमा और आकर्षक लुक में भी खुश रहता है.

Say hello to the shortest dog in the world, Pearl https://t.co/8lVcgmMOXs

— Guinness World Records (@GWR) April 9, 2023