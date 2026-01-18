Lamborghini के आगे 'बॉस' बन खड़ा हो गया कुत्ता, वीडियो देख यूजर्स बोले- जलवा है भाई का!

Dogesh Bhai chasing Lamborghini: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक सड़क चलते कुत्ते ने Lamborghini जैसी महंगी कार का रास्ता रोक लिया. जिसे देखकर लोग हैरान हो गए.
Viral Video: आजकल सड़क के आवारा कुत्तों से सिर्फ पैदल चलने वाले ही नहीं, बल्कि गाड़ी वाले भी परेशान हैं. पहले ये सिर्फ तेजी से जाती बाइकों का पीछा करते थे, लेकिन अब ये महंगी कारों के लिए भी सिरदर्द बन गए हैं. कभी ये गाड़ी के आगे आ जाते हैं तो कभी चलती गाड़ी के पीछे पड़ जाते हैं. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक सड़क चलते कुत्ते ने Lamborghini जैसी महंगी कार का रास्ता रोक लिया. जिसे देखकर लोग हैरान हो गए.
डॉगेश भाई का 'अलग ही स्वैग'
वायरल वीडियो में दिख रहा है कि रोड पर गाड़ियां लाइन से चल रही होती हैं. तभी साइड से एक ऑरेंज Lamborghini निकलने की कोशिश करती है. लेकिन अचानक एक कुत्ता, जिसे लोग 'डॉगेश भाई' कह रहे हैं, आता है और कार के ठीक आगे अड़कर खड़ा हो जाता है. Lamborghini साइड से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन डॉगेश भाई अपने अलग ही ऐटिट्यूड में होते हैं और टस से मस होने का नाम नहीं लेते. वह पूरी तरह से एक एक्शन हीरो की तरह बार-बार कार के आगे आ जाते हैं, मानो उन्होंने ठान लिया हो कि आज इस कार को निकलने नहीं देंगे. डॉगेश भाई का यह नेक्स्ट लेवल स्वैग देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं.
इसके बाद जब कार में बैठा शख्स बार-बार हॉर्न बजाता है, लेकिन 'डॉगेश भाई' को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वे अपनी जगह से हिलते तक नहीं. कुछ सेकंड बाद ऑरेंज Lamborghini किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन कुत्ता फिर भी कार का पीछा नहीं छोड़ता. वह तेजी से कार के पीछे-पीछे भागने की कोशिश करता है.
Kalesh b/w Sir Dogesh and Lamborghini
pic.twitter.com/EbgnzoErvI
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 15, 2025
वीडियो देखकर यूजर कर रहे हैं कमेंट
यह मजेदार वीडियो मुंबई के वत्सलाबाई देसाई चौक का है, जिसे एक्स पर @gharkekalesh नाम के पेज ने शेयर किया है. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसे अब तक 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. लोग इस पर जमकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "डॉगेश भाई से पंगा नहीं लेना का." दूसरे ने लिखा, "टॉमी समझा क्या, शेरू है अपुन." एक ने मजाक में लिखा, "डॉगेश ने Lamborghini वाले के लिए डर का माहौल बना दिया." किसी ने तो यहां तक लिखा, "गजब री दादागीरी है."