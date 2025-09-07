Animal Video: बाघ और शेर की लड़ाई में बीच-बचाव करने आया कुत्ता और फिर... देखें वायरल वीडियो
Animal Video: बाघ और शेर की लड़ाई में बीच-बचाव करने आया कुत्ता और फिर... देखें वायरल वीडियो

Dog stops Tiger and Lion from Fighting Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शेयर, कुत्ता और बाघ एक साथ लड़ते नजर आ रहे हैं. आखिर में किसकी जीत होती है? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 07:53 AM IST
Dog stops Tiger and Lion from Fighting Video: जब भी गली-माहौले में लड़ाई-झगड़े हुआ करते हैं तो लोगों के बीच एक शख्स को बीच-बचाव के लिए आना ही पड़ता है. आखिर में दोनों के बीच सुलह हो जाती है. हालांकि, कुछ लड़ाई-झगड़ों में ऐसा भी होता है कि बीच-बचाव वाला ही फंस जाता है. इस तरह के नजारे आपने कई बार देखे होंगे लेकिन क्या कभी कुत्ते को शेर और बाघ के बीच पड़ते देखा है? शायद नहीं देखा होगा और देखते भी कैसे भला बाघ और शेर के सामने कुत्ता तो सिर्फ दूम ही हिला सकता है ये हम सभी सोचते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो आपकी सोच को ही बदल सकता है.

बाघ-शेर की लड़ाई में बीच-बचाव के लिए आया कुत्ता

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं बाघ और शेर के बीच खतरनाक तरीके से लड़ाई हो रही है और बाघ ही शेर पर हावि पड़ रहा है. दोनों के बीच की जंग में शेर कुछ कर नहीं पा रहा है. लड़ाई करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन बाघ से जीत नहीं पा रहा है. ऐसे में कुत्ते को बीच में आना ही पड़ता है, अब जब शेर कुछ करेगा नहीं तो बाघ से लड़ने के लिए कुत्ते को आना ही पड़ेगा. भाई दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शेर और कुत्ते की गहरी दोस्ती है और अपने दोस्त का साथ देने के लिए कुत्ता, बाघ से लड़ने को तैयार है.

कुत्ते के आने से शेर को मिली हिम्मत

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि जब शेर और बाघ की लड़ाई के बीच कुत्ता आता है तो शेर भी लड़ना शुरू करता है. हालांकि, पहले कुत्ता ही बहादुरी के साथ लड़ता है और बाघ के मुंह को पकड़ लेता है. इतने में बाघ और कुत्ते आपसी लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और पीछे से आकर शेर बाघ पर वार करता है. आगे की तरफ से कुत्ता और पीछे शेर, दोनों बाघ पर हमला कर देते हैं. आखिर में कुत्ता जीत जाता है और बाघ हार मारकर लड़ना बंद कर देता है.

कुत्ते और बाघ की लड़ाई का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर @AMAZlNGNATURE ने वीडियो को साझा किया है. पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा- ‘कुत्ते ने बाघ और शेर को लड़ने से रोका.’ इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. कई लाइक और कमेंट देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया- ‘यह देखना वाकई अच्छा है. लेकिन - कौन सा मनोरोगी शेर, बाघ और कुत्ते को एक साथ रख सकता है?’ दूसरे यूजर ने लिखा कि ओह बहादुर पिल्ला शांति की अपील करता है.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

