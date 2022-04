Viral Video: गर्मी से परेशान कुत्ता स्विमिंग पूल में कूदा, फिर हुई चौंकाने वाली बात

Dog Swimming Video: सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है, जहां आए दिन कोई न कोई मजेदार और जरा हटके वीडियो (Funny Video) वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ वीडियो इतने मजेदार होते हैं, जिन्हें देखकर हम अपनी हंसी रोक नहीं पाते हैं. वहीं कुछ वीडियो हैरान करने वाले भी होते हैं, जिन्हें देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का वीडियो (Swimming Pool Video) जमकर वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहा वीडियो मजेदार होने के साथ-साथ चौंकाने वाला भी है. वीडियो में एक कुत्ता भीषण गर्मी से परेशान होकर स्विमिंग पूल में कूदता दिख रहा है. इसके बाद वीडियो में जो होता है, उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे. आप देख सकते हैं कि एक कुत्ता गर्मी से परेशान होकर बेहद ही खूबसूरत दिख रहे स्विमिंग पूल के पास पहुंचता है. इसके बाद वह थोड़ी देर इधर-उधर देखता है और फिर पूल में उतर जाता है.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कुत्ता स्विमिंग पूल के पास खड़े होकर कभी स्विमिंग पूल की तरफ देखता है तो कभी पीछे मुड़कर देखता है. वह यह देखता है कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है. इसके बाद वह जल्दी से स्विमिंग पूल में छलांग लगा देता है. वीडियो में यहीं सबसे हैरान करने वाली चीज होती है. आप देख सकते हैं कि कुछ सेकेंड तैरने के बाद कुत्ता अचानक से पानी में डुबकी लगा लेता है. इसके बाद वह अपने पीछे वाले दोनों पैर ऊपर करके काफी देर तक पानी के नीचे रहता है. देखें वीडियो-

If you’ve never seen a dog dive, now you have.. pic.twitter.com/DEDUwibYlO

— Buitengebieden (@buitengebieden_) April 18, 2022