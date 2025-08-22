'सुप्रीम कोर्ट सुनो कुत्ते अच्छे हैं'... अपने दोस्त के लिए कुत्ते ने बहाए आंसू! बेजान साथी को जगाने का वीडियो देख भावुक हुए लोग
'सुप्रीम कोर्ट सुनो कुत्ते अच्छे हैं'... अपने दोस्त के लिए कुत्ते ने बहाए आंसू! बेजान साथी को जगाने का वीडियो देख भावुक हुए लोग

Dog emotional viral video: फीलिंग्स सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी होती हैं. भले ही वो इंसानी भाषा ना बोल पाएं, लेकिन उन्हें भी खुशी और दुख के बारे में पता है. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो आपको काफी भावुक कर सकता है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 22, 2025, 09:29 PM IST
'सुप्रीम कोर्ट सुनो कुत्ते अच्छे हैं'... अपने दोस्त के लिए कुत्ते ने बहाए आंसू! बेजान साथी को जगाने का वीडियो देख भावुक हुए लोग

Dog emotional viral video: जानवरों में भी इंसानों की तरह भावनाएं होती हैं, यह बात हम सब जानते हैं. लेकिन जब हम अपनी आंखों से उनके दर्द और प्यार को देखते हैं, तो दिल भर आता है. दरअसल ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भावुक हो सकते हैं. यह वीडियो एक ऐसे कुत्ते का है, जो सड़क किनारे अपने बेजान साथी को जगाने की पूरी कोशिश कर रहा है. वीडियो देखकर लोग काफी प्रतिक्रियाएं देते हुए जानवरों के प्रति प्यार को दिखा रहे हैं. 

बेजान साथी को उठा रहा कुत्ता
वीडियो में दिखाया गया है कि एक कुत्ता सड़क के किनारे खड़ा है और वह उसके बगल में उसका साथी कुत्ते बेजान पड़ा हुआ है. ऐसा लगता है जैसे उसकी मौत हो चुकी है या वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया है. यह कुत्ता अपने साथी के चारों ओर घूमता है और उसे बार-बार अपनी नाक और मुंह से छूता है और उसे जगाने की कोशिश करता है. उसकी आंखों में बेबसी और दर्द साफ झलक रहा है. वीडियो में उसकी सिसकने की आवाज भी सुनाई देती है, जो किसी के भी दिल को पिघला सकती है. वह अपने दोस्त को धीरे-धीरे हिलाता है, जैसे कह रहा हो, 'उठो, चलो चलें.' लेकिन जब कोई हरकत नहीं होती तो वह और भी परेशान हो जाता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लोगों को वीडियो ने किया भावुक
यह वीडियो लोगों का काफी भावुक कर रहा है. यह वीडियो @dineshprethiv_tn91 नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने शेयर किया है और देखते ही देखते यह वायरल हो गया. काफी लोग इस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं और अपना दुख जाहिर कर रहे हैं. कई लोगों ने लिखा है कि इस वीडियो ने उन्हें रुला दिया. वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट किया- यह देखकर मेरा दिल टूट गया. कुत्ते की रोने की आवाज बहुत दर्दनाक है. दूसरे ने लिखा -इंसानों से ज्यादा प्यार तो जानवरों में होता है. वहीं _thishrey नाम के एक यूजर ने लिखा- सुप्रीम कोर्ट सुनो कुत्ते अच्छे हैं. 

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

dog emotional viral video

