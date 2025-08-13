SC के आदेश के बाद डोगेश और कालू भाई ने मिलकर किया ऐसा डिस्कशन! AI Video झट से हुआ वायरल, देखें लोगों के रिएक्शन्स
SC के आदेश के बाद डोगेश और कालू भाई ने मिलकर किया ऐसा डिस्कशन! AI Video झट से हुआ वायरल, देखें लोगों के रिएक्शन्स

Dogesh and Kalu Bhai Video Viral: सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों के आदेश पर डोगेश और कालू भाई का डिस्कशन वीडियो वायरल हो रहा है. इस पर लोगों के क्या रिएक्शन रहे, आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 13, 2025, 02:07 PM IST
SC के आदेश के बाद डोगेश और कालू भाई ने मिलकर किया ऐसा डिस्कशन! AI Video झट से हुआ वायरल, देखें लोगों के रिएक्शन्स

Dogesh and Kalu Bhai Video Viral: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर आदेश जारी किया है कि सभी को शेल्टर होम भेज दिया जाएगा. इसके बाद डॉग लवर्स को भड़कते हुए देखा जा रहा है. इस आदेश के बाद आवारा कुत्तों को कैसा महसूस हो रहा होगा या वो आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जहां बाहरी दुनिया में आवारा कुत्तों के लिए डॉग लवर्स लड़ते दिख रहे हैं वहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए ये हो सका है कि कुत्तों के दर्द को सभी सुन सकते हैं. सोशल मीडिया पर डोगेश और कालू भाई का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों के बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर डिस्कशन चल रहा है. ये एआई वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो को देखने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन रहा है?

AI Video हुआ वायरल

इंस्टाग्राम पर डोगेश और कालू भाई का AI Video साझा किया गया है जिसमें दोनों कुत्तों के बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश का डिस्कशन चल रहा. वीडियो की शुरुआत में कालू भाई, डोगेश भाई से कहते हैं कि ‘भाई तूने सुना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमें जेल में डाल देंगे’ इस पर डोगेश भाई बोले- ‘फिर विदेशी डॉग्स को भी पिंजरे में डाल देंगे क्यों?’ कालू भाई बोले- नहीं भाई, सिर्फ हम डॉग्स को डालेंगे. इतना सीन ही बेहद भावुकता से भरा लगता है.

‘ये देश हमारा भी तो है’

आगे की चर्चा में कालू और डोगेश बोलते हैं- ‘लेकिन भाई, हमने किया क्या है? वो ही तो नहीं पता न भाई, हम भी तो इस देश के रहने वाले हैं, हमारे भी तो अधिकार हैं. अच्छा खाना और अच्छे तरीके से रहना, ये सब तो हम भी डिजर्व करते हैं यार, अगर पिंजरे में हमें डाल देंगे तो मैंस बेस्ट फ्रेंड कौन कहलाएगा. घर का बासी खाना कौन खाएगा? बच्चों के साथ कौन खेलेगा, शादी के समय इंसानों के साथ कौन नाचेगा? बाइक के पीछे कौन भागेगा? रात को माहौले में कौन पहरा देगा और जब चोर आएगा तो कौन भगाएगा. वीडियो के आखिरी में दोनों भागते नजर आते हैं. ये एक AI वीडियो है जो तेजी से वायरल हो रहा है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sahid SK (@sahixd)

वीडियो पर लोगों का रिएक्शन

वायरल वीडियो पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन देखने को मिले. वीडियो पर डॉग लवर्स का प्यार देखने को मिला. सभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नाराज दिखे. जबकि, एआई के जरिए डॉग्स की दिल की बात कहने वाले की तारीफ भी की गई. एक यूजर ने लिखा ‘AI का बेहतरीन उपयोग.. बहुत ज़रूरी वीडियो’ दूसरे यूजर ने लिखा- ‘जब कोई इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा था, तब उनकी आवाज बनने के लिए धन्यवाद.’

