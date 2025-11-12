दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इनविजिलेटर बनकर आया 'डोगेश भाई'! भौकाल देखकर स्टूडेंट्स की हवा हुई टाइट

Delhi University Exams Students: दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक क्लासरूम में उस वक्त मजेदार माहौल बन गया जब एग्जाम चलने के दौरान एक स्ट्रीट डॉग आराम से दरवाजे से अंदर चला आया. वीडियो में देखा गया कि छात्र अपनी कॉपियां लिखने में व्यस्त थे और तभी यह फर वाला मेहमान शान से क्लास में घूमता रहा, बिल्कुल एक इनविजिलेटर की तरह.

छात्रों और टीचर ने क्या किया?

सबसे दिल छू लेने वाली बात ये रही कि किसी ने भी उसे भगाने की कोशिश नहीं की. न टीचर ने डांटा, न स्टूडेंट्स ने डर दिखाया. बल्कि सबने मुस्कुराते हुए ‘डोगेश भाई’ का स्वागत किया. वीडियो को देखकर लोग बोले, “इतना डिसिप्लिन तो हमसे भी नहीं.” यह वीडियो रेडिट पर ‘gharkekalesh’ नामक अकाउंट से शेयर किया गया था और पोस्ट में लिखा, “Dosgeswag.” कुछ ही घंटों में वीडियो को 3 हजार से ज्यादा व्यूज मिले. कई यूजर्स ने लिखा, “दोगेश ने कुछ ऐसा कहा होगा- जलवा है अपना यहां पे!” जबकि किसी ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट: कॉलेजों से सभी कुत्तों को हटाओ. कुत्ते: हां हां, हम कर लेंगे जो मन है.”

क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ा है यह मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि स्कूल, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल जैसे सार्वजनिक स्थानों से स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाए. इस फैसले के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन भी हो रहा है. कई यूजर्स ने वीडियो को इसी आदेश से जोड़ते हुए लिखा कि डोगेश भाई ने तो कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा दीं. एक यूजर ने लिखा, “वह सिर्फ दोस्त बनना चाहता है, क्लास में अच्छा माहौल है.” दूसरे ने मजाक में लिखा, “किसी का होमवर्क खा गया और अब क्लास खुद लेने आ गया.”

कुछ ने कहा कि ऐसे प्यारे डॉग्स को भगाने की नहीं, अपनाने की जरूरत है. डोगेश भाई ने अपनी सादगी और स्टाइल से इंटरनेट का दिल जीत लिया है. शायद अब हर यूनिवर्सिटी चाहेगी कि उनके कैंपस में भी ऐसा प्यारा ‘इनविजिलेटर’ आकर दिन बना दे.

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इस खबर की सत्यता पर पुष्टि नहीं करता है.