डॉगेश भाई कितनी बार दिल जीतोगे?' कुत्ते ने बच्चे को ऐसे बचाया कि देखकर आप भी रो पड़ेंगे, देखें वीडियो
Advertisement
trendingNow12921112
Hindi Newsजरा हटके

डॉगेश भाई कितनी बार दिल जीतोगे?' कुत्ते ने बच्चे को ऐसे बचाया कि देखकर आप भी रो पड़ेंगे, देखें वीडियो

Viral Video: एक कुत्ते ने बच्चे की जान बचाकर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. लोग उसे “डॉगेश भाई” कहकर तारीफ कर रहे हैं. वीडियो को लेकर कुछ लोग भावुक हैं, तो कुछ इसे AI से बनाया मान रहे हैं. फिर भी कुत्ते की बहादुरी ने सबका दिल जीत लिया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 14, 2025, 06:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डॉगेश भाई कितनी बार दिल जीतोगे?' कुत्ते ने बच्चे को ऐसे बचाया कि देखकर आप भी रो पड़ेंगे, देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर रोज़ाना नए-नए वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे दिल छू जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक कुत्ते ने बच्चे की जान बचाकर सबका दिल जीत लिया. लोग इस वीडियो को देखकर भावुक हो रहे हैं.कई लोग तो रो भी पड़े. कुछ लोग इसे असली मान रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि ये वीडियो AI से बनाया गया है. जो भी हो, “डॉगेश भाई” ने हर किसी का दिल जीत लिया है.

ये भी पढ़ें; Humayun Love Story: हमीदा बानो पर फिसल गया था हुमायूं का दिल, उसे पाने के लिए उठाया ऐसा खौफनाक कदम कि इतिहास भी कांप उठा!

कुत्ते ने ऐसे बचाई बच्चे की जान

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला कपड़े धो रही है, पास ही उसका बच्चा स्ट्रोलर में बैठा है और एक प्यारा सा कुत्ता भी वहीं मौजूद है. अचानक स्ट्रोलर एक तरफ झुकता है और बच्चा आगे की तरफ गिरने लगता है. इस डरावने पल में कुत्ता बिजली की तरह दौड़ता है और स्ट्रोलर को रोक लेता है. अगर कुत्ता समय रहते न आता तो बड़ा हादसा हो सकता था. वीडियो देखकर लोग कुत्ते की बहादुरी की खूब तारीफ कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें; 14 महीनों में 4 बच्चे! डॉक्टरों ने कहा मां नहीं बन सकती, फिर हुआ ऐसा चमत्कार, कि...

“डॉगेश भाई” बन गया इंटरनेट का हीरो

वीडियो के साथ लिखा गया, “मां तो निश्चिंत थी, लेकिन कुत्ते की छठी इंद्रिय ने खतरा पहचान लिया.” यही बात लोगों के दिल को छू गई. वीडियो को इंस्टाग्राम पर दो लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. लोग कमेंट में कुत्ते को “डॉगेश भाई” कहकर बुला रहे हैं. कोई कह रहा है कि “इमरजेंसी में डॉगेश भाई ही काम आता है,” तो कोई लिख रहा है “इतनी बार दिल जीतोगे?” एक यूज़र ने तो मजाक में लिखा, “AI ने ही बच्चे को बचाया होगा.”

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dogman (@therealdogmani)

असली या AI?

हालांकि इस वीडियो को देखकर कई लोग भावुक हो गए, लेकिन कुछ का मानना है कि यह वीडियो असली नहीं है. कई यूज़र्स ने कमेंट किया कि “यह तो AI से बना है,” तो किसी ने लिखा, “AI इससे भी अच्छा बना सकता है.” यह वीडियो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या सचमुच जानवर इतने समझदार होते हैं या यह सब तकनीक का कमाल है. इसके बावजूद “डॉगेश भाई” हर किसी का हीरो बन चुका है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
Weather
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
Jammu Kashmir Tourism
पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
DNA Analysis
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
DNA Analysis
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
jammu kashmir news
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
Punjab news in hindi
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
CM Bhagwant Mann
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
India vs Pakistan match
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
CM Siddaramaiah
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
;