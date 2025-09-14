डॉगेश भाई कितनी बार दिल जीतोगे?' कुत्ते ने बच्चे को ऐसे बचाया कि देखकर आप भी रो पड़ेंगे, देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर रोज़ाना नए-नए वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे दिल छू जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक कुत्ते ने बच्चे की जान बचाकर सबका दिल जीत लिया. लोग इस वीडियो को देखकर भावुक हो रहे हैं.कई लोग तो रो भी पड़े. कुछ लोग इसे असली मान रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि ये वीडियो AI से बनाया गया है. जो भी हो, “डॉगेश भाई” ने हर किसी का दिल जीत लिया है.

कुत्ते ने ऐसे बचाई बच्चे की जान

वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला कपड़े धो रही है, पास ही उसका बच्चा स्ट्रोलर में बैठा है और एक प्यारा सा कुत्ता भी वहीं मौजूद है. अचानक स्ट्रोलर एक तरफ झुकता है और बच्चा आगे की तरफ गिरने लगता है. इस डरावने पल में कुत्ता बिजली की तरह दौड़ता है और स्ट्रोलर को रोक लेता है. अगर कुत्ता समय रहते न आता तो बड़ा हादसा हो सकता था. वीडियो देखकर लोग कुत्ते की बहादुरी की खूब तारीफ कर रहे हैं.

“डॉगेश भाई” बन गया इंटरनेट का हीरो

वीडियो के साथ लिखा गया, “मां तो निश्चिंत थी, लेकिन कुत्ते की छठी इंद्रिय ने खतरा पहचान लिया.” यही बात लोगों के दिल को छू गई. वीडियो को इंस्टाग्राम पर दो लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. लोग कमेंट में कुत्ते को “डॉगेश भाई” कहकर बुला रहे हैं. कोई कह रहा है कि “इमरजेंसी में डॉगेश भाई ही काम आता है,” तो कोई लिख रहा है “इतनी बार दिल जीतोगे?” एक यूज़र ने तो मजाक में लिखा, “AI ने ही बच्चे को बचाया होगा.”

असली या AI?

हालांकि इस वीडियो को देखकर कई लोग भावुक हो गए, लेकिन कुछ का मानना है कि यह वीडियो असली नहीं है. कई यूज़र्स ने कमेंट किया कि “यह तो AI से बना है,” तो किसी ने लिखा, “AI इससे भी अच्छा बना सकता है.” यह वीडियो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या सचमुच जानवर इतने समझदार होते हैं या यह सब तकनीक का कमाल है. इसके बावजूद “डॉगेश भाई” हर किसी का हीरो बन चुका है.