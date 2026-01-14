Advertisement
चलते ऑटो की छत पर आराम कर रहा कुत्ता, इंटरनेट पर छाया डॉगेश भाई का शाही अंदाज

चलते ऑटो की छत पर आराम कर रहा कुत्ता, इंटरनेट पर छाया 'डॉगेश भाई' का शाही अंदाज

Dogesh Bhai Ka Video: सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि 'डॉगेश भाई' एक चलते हुए ऑटो की छत पर आराम कर रहे हैं. हाईवे पर दौड़ता ऑटो और ऑटो की छत पर बैठा कुत्ता अब यूजर्स को खूब हंसा रहा है. चलिए जानते हैं वीडियो देखने के बाद यूजर्स का क्या रिएक्शन था.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 14, 2026, 05:33 PM IST
चलते ऑटो की छत पर आराम कर रहा कुत्ता, इंटरनेट पर छाया 'डॉगेश भाई' का शाही अंदाज

Dogesh Bhai Ka Video: यूं तो सोशल मीडिया पर पालतू और आवारा जानवरों के वीडियो वायरल होते हैं. कई बार शिकारी शिकार हो जाता है तो कई बार फनी मोमेंट बन जाता है. डॉगेश भाई का ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक कुत्ता टेम्पो की छल पर लेटा नजर आ रहा है. वीडियो मुंबई का बताया जा रहा है. जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है. हालांकि वीडियो पुराना है, लेकिन इन दिनों वायरल हो रहा है. चलिए देखते हैं डॉगेश भाई का शाही अंदाज.

कहां बैठकर यात्रा कर रहा था कुत्ता?
सोशल मीडिया की दुनिया में डॉगेश भाई एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में डॉगेश भाई का एक शाही अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दिखता है कि रोड पर काफी चहल पहल है. अब आप कहेंगे कि इसमें क्या नई बात है ये तो नॉर्मल है. लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है. वीडियो को ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि रोड पर एक ऑटो ऐसा भी दौड़ रहा है जिस पर एक अनजान यात्री है और वो यात्री कोई और नहीं बल्कि अपना डॉगेश भाई है. जी हां, वीडियो में दिखता है कि सड़क पर काफी चहल पहल के बीच एक ऑटो की छत पर कुत्ता आराम कर रहा है और ऑटो अपने रास्ते चलता जा रहा है. डॉगेश भाई को सेफ्टी की कोई फिक्र नहीं दिख रही है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर यूजर्स काफी मजे ले रहे हैं. खूब मजेदार कमेंट कर रहे हैं. चलिए जानते हैं डॉगेश भाई के इस अंदाज पर इंटरनेट पर क्या प्रतिक्रिया मिली. 

यह भी पढ़ें: "पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया?" 2 रुपये मांगने पर बाबा को दिए पर्स के सारे पैसे, यूजर्स बोले- ये तो वशीकरण...

क्या बोली जनता?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @nnimish_kodilkar नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 7.7 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. डॉगेश भाई का ये अंदाज यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है. एक यूजर ने लिखा, "डॉगेश भाई ऑन मिशन." ज्यादातर यूजर्स ने इसे डॉगेश भाई का जलवा बताया. वहीं कई यूजर्स ने इसे खतरनाक बताया और ये कुत्ते के लिए काफी रिस्की बताया.
 
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

