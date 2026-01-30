Advertisement
trendingNow13091865
Hindi Newsजरा हटकेDogesh Bhai Ka Video: क्रिकेट मैच में कुत्ते ने की कीपिंग, यूजर्स बोले- पाकिस्तान की टीम से तो...

Dogesh Bhai Ka Video: क्रिकेट मैच में कुत्ते ने की कीपिंग, यूजर्स बोले- पाकिस्तान की टीम से तो...

Dogesh Bhai is Playing Cricket: सोशल मीडिया पर कुत्ते का एक शानदार वीडियो वायरल हो रहा है. जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे. यहां कुत्ता क्रिकेट मैच में विकेट के पीछे कीपिंग करता नजर आ रहा है और इस दौरान वो एक बल्लेबाज को आउट भी करता है. चलिए देखते हैं ये शानदार वीडियो.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 30, 2026, 06:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dogesh Bhai Ka Video: क्रिकेट मैच में कुत्ते ने की कीपिंग, यूजर्स बोले- पाकिस्तान की टीम से तो...

Dogesh Bhai Ka Video: इंटरनेट पर पालतू जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी कभी ये जानवर खुद ही मुसीबत में फंस जाते हैं तो कभी अपने से बड़े जानवर से पंगा लेते नजर आते हैं. अगर पालतू कुत्तों की बात करें तो कई ऐसे फनी वीडियो मिल जाएंगे जहां ये इंसानों के साथ काम करते या मस्ती करते दिख जाएंगे, लेकिन इन दिनों जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. यहां कुत्ता क्रिकेट मैच में विकेट के पीछे कीपिंग करता नजर आ रहा है और इस दौरान वो एक बल्लेबाज को आउट भी करता है. चलिए देखते हैं ये शानदार वीडियो.

कैसे की कीपिंग?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि क्रिकेट मैच चल रहा है और बल्लेबाज पिच पर बॉल का सामना करने के लिए तैयार है. जैसे ही विकेट के पीछे नजर जाती है, सब हैरान रह जाते हैं. विकेट के पीछे एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता कीपिंग कर रहा है. इस दौरान जैसे ही बॉलर बॉल डालता है और बल्लेबाज शॉट खेलता है तो गेंद हवा में खड़ी हो जाती है. कुत्ता तुरंत दौड़ता हुआ बॉल के नीचे आता है और अपने मुंह से बॉल लपक लेता है. कुत्ते का ये शानदार कैच देखने लायक था. अब इस कुत्ते का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स इस वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. इस वीडियो को जमकर लाइक और शेयर कर रहे हैं. यूजर्स लिख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम से तो बेहतर खेल रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: आसमान में लिखी विदाई की कहानी: 23 साल बाद पत्नी-बेटी संग भरी आखिरी उड़ान

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lisa (@lisa_cricket_dog)

किसने पोस्ट किया?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @lisa_cricket_dog नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.4 मिलियन लाइक हो चुके हैं. बड़ी संख्या में लोग इस कुत्ते को डॉगेश सिंह लिख रहे हैं. इतना ही नहीं एक यूजर ने लिखा, "पाकिस्तान की टीम से बेहतर फील्डिंग है." दूसरे यूजर ने लिखा, "मेरे कुछ दोस्तों से बेहतर फील्डर है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Dogesh Bhaicricket

Trending news

सेहरा सिर पर, दस्तावेज हाथ में! निकाह से पहले SIR में फंसा दूल्हा, अफसर बोले...
west bengal news in hindi
सेहरा सिर पर, दस्तावेज हाथ में! निकाह से पहले SIR में फंसा दूल्हा, अफसर बोले...
‘भारत एक देश नहीं’, पंचायत सदस्य की याचिका खारिज करते हुए HC ने दिखाई खतरनाक तस्वीर
HC
‘भारत एक देश नहीं’, पंचायत सदस्य की याचिका खारिज करते हुए HC ने दिखाई खतरनाक तस्वीर
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
Jammu-Kashmir Snowfall
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
Supreme Court News
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
amit shah
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
ajit pawar death
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
Farmer Burned Alive
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
Sunetra Pawar
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
Mumbai Taxi Scam
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
Nipah Virus India
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?