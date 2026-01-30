Dogesh Bhai Ka Video: क्रिकेट मैच में कुत्ते ने की कीपिंग, यूजर्स बोले- पाकिस्तान की टीम से तो...

Dogesh Bhai Ka Video: इंटरनेट पर पालतू जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी कभी ये जानवर खुद ही मुसीबत में फंस जाते हैं तो कभी अपने से बड़े जानवर से पंगा लेते नजर आते हैं. अगर पालतू कुत्तों की बात करें तो कई ऐसे फनी वीडियो मिल जाएंगे जहां ये इंसानों के साथ काम करते या मस्ती करते दिख जाएंगे, लेकिन इन दिनों जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. यहां कुत्ता क्रिकेट मैच में विकेट के पीछे कीपिंग करता नजर आ रहा है और इस दौरान वो एक बल्लेबाज को आउट भी करता है. चलिए देखते हैं ये शानदार वीडियो.

कैसे की कीपिंग?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि क्रिकेट मैच चल रहा है और बल्लेबाज पिच पर बॉल का सामना करने के लिए तैयार है. जैसे ही विकेट के पीछे नजर जाती है, सब हैरान रह जाते हैं. विकेट के पीछे एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता कीपिंग कर रहा है. इस दौरान जैसे ही बॉलर बॉल डालता है और बल्लेबाज शॉट खेलता है तो गेंद हवा में खड़ी हो जाती है. कुत्ता तुरंत दौड़ता हुआ बॉल के नीचे आता है और अपने मुंह से बॉल लपक लेता है. कुत्ते का ये शानदार कैच देखने लायक था. अब इस कुत्ते का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स इस वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. इस वीडियो को जमकर लाइक और शेयर कर रहे हैं. यूजर्स लिख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम से तो बेहतर खेल रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: आसमान में लिखी विदाई की कहानी: 23 साल बाद पत्नी-बेटी संग भरी आखिरी उड़ान

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट किया?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @lisa_cricket_dog नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.4 मिलियन लाइक हो चुके हैं. बड़ी संख्या में लोग इस कुत्ते को डॉगेश सिंह लिख रहे हैं. इतना ही नहीं एक यूजर ने लिखा, "पाकिस्तान की टीम से बेहतर फील्डिंग है." दूसरे यूजर ने लिखा, "मेरे कुछ दोस्तों से बेहतर फील्डर है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.