हाईवे पर दौड़ती कार की छत पर कुत्ते का 'धुरंधर' रॉकस्टाइल, लोग बोले- डॉगेश अली मजारी

Viral Dogesh Bhai: यूं तो सोशल मीडिया पर जानवरों के वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस कुत्ते का ये अंदाज अलग ही लेवल का है. वीडियो में दिखता है कि एक कुत्ता कार की छत पर सफर कर रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि हाईवे पर एक सफेद रंग की कार दौड़ रही है. हैरानी की बात ये है कि कार की छत पर एक कुत्ता बैठा है. कुत्ता बिना डरे और गिरे आराम से सफर कर रहा है. हालांकि, कुत्ते के लिए ये सफर जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन यूजर्स इसे डॉगेश भाई का रॉकस्टाइल बताते हैं. बराबर में चल रहे दूसरे वाहन से किसी ने इस नजारे को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया.

डॉगेश भाई को बताया 'धुरंधर'

इस बार इस कुत्ते को डॉगेश कम्युनिटी का 'धुरंधर' बताया जा रहा है. वीडियो पर 'धुरंधर 2' का म्यूजिक लगा हुआ है, जो इस वीडियो को और भी मजेदार बनाता है. वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. चलिए जानते हैं कुत्ते के इस अतरंगी अंदाज पर लोगों ने क्या कहा.

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किसने शेयर किया वीडियो?

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @sde_on_wheels नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो 1.4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इसके अलावा हजारों यूजर्स ने वीडियो लाइक किया है.

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क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "स्पाई डॉगेश भाई." दूसरे यूजर ने लिखा, "डॉगेश भाई मिशन पर हैं." एक अन्य यूजर ने लिखा, "डॉगेश भाई से घर वालों ने कहा कि घर में जगह नहीं है, डॉगेश भाई ने खुद जगह बना ली." किसी ने मजेदार अंदाज में लिखा, "कहीं भी बैठ जाता हूं." एक यूजर ने कुत्ते को 'डॉगेश अली मजारी' नाम दे दिया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.