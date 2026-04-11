बेटी को पालतू कुत्तों से बचाया तो पीटने आ गए मालिक! बेबस खड़ी देखती रही बिटिया, वीडियो देख भड़के लोग

Viral Video: कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है. आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं जिसमें कुत्ते आते जाते लोगों पर हमला कर देते हैं. इस बार ऐसा ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में दिखता है​ कि कुछ पालतू और आवारा कुत्तों ने जब बाप बेटी को घेरा तो पिता ने अपना बचाव किया. जैसे ही शख्स ने कुत्तों से अपनी जान बचाने के लिए उन्हें भगया वैसे ही वहां कुत्ते के मालिक पहुंच गए और शख्स की पिटाई कर दी. अब लोग वीडियो देख भड़क रहे हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जब एक व्यक्ति अपनी बेटी के साथ स्कूटर पर जा रहा था, तभी उसे 4 कुत्तों ने घेर लिया है जिसमें पालतू कुत्ते भी शामिल हैं. कुत्ते पीछा कर रहे थे ऐसे में स्कूटर की स्पीड बढ़ाने से हादसे का भी खतरा हो सकता था. ऐसे में पिता ने समझदारी दिखाई और स्कूटर रोक लिया. स्कूटर से उतरकर उन कुत्तों को भगाने लगा. कुत्ते बाइट कर सकते थे इसलिए शख्स ने सड़क किनारे से पत्थर उठाए और कुत्तों को मारकर खुद से दूर करने लगा.

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तुरंत आ गए कुत्तों के मालिक

जब बाप ने कुत्तों से जान बचाई तो वहां दो लोग पहुंच गए जो शायद कुत्तों के मालिक थे. कुत्तों को मारने के आरोप में शख्स को पीटने लगे. इस दौरान बेबस बिटिया पापा को पिटता देखती रही. ये पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इस वीडियो ने एक बार फिर कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर बहस खड़ी कर दी है.

एक व्यक्ति अपनी बेटी के साथ स्कूटी से जा रहा था, तभी दो खुले पालतू कुत्ते और दो आवारा कुत्ते उनका पीछा करने लगे और परेशान करने लगे। भागने की बजाय उन्होंने गाड़ी रोकी और कुत्तों को हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की, पालतू कुत्तों के मालिक वहां आ… pic.twitter.com/X0rPcf5Wgs — Dinesh Kumar (@DineshRedBull) April 10, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @DineshRedBull नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. मात्र 24 घंटे के भीतर इस पोस्ट पर 13 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने ​कमेंट करते हुए लिखा, "जो मालिक ऐसे पालतू कुत्तों को भटकने के लिए छोड़ देते हैं, वे खुद भी भटकने लगते हैं. पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए." वहीं दूसरे यूजर ने कहा, "ये पूरी तरह से गलत है, मालिक को ऐसा नहीं करना चाहिए था."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.