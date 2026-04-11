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Hindi Newsजरा हटकेबेटी को पालतू कुत्तों से बचाया तो पीटने आ गए मालिक! बेबस खड़ी देखती रही बिटिया, वीडियो देख भड़के लोग

बेटी को पालतू कुत्तों से बचाया तो पीटने आ गए मालिक! बेबस खड़ी देखती रही बिटिया, वीडियो देख भड़के लोग

Dogs Attack Video: जब कुत्तों ने बाप बेटी को घेरा तो शख्स ने पिता ने स्कूटर रोका और कुत्तों का मुकाबला किया. जैसे ही उसने खुद को कुत्तों से बचाने की कोशिश की तभी वहां कुत्तों के मालिक आ गए और शख्स को पीटने लगे. इस दौरान बेबी बेबस देखती रही.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 11, 2026, 07:02 PM IST
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फोटो क्रेडिट: X Post @DineshRedBull
फोटो क्रेडिट: X Post @DineshRedBull

Viral Video: कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है. आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं जिसमें कुत्ते आते जाते लोगों पर हमला कर देते हैं. इस बार ऐसा ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में दिखता है​ कि कुछ पालतू और आवारा कुत्तों ने जब बाप बेटी को घेरा तो पिता ने अपना बचाव किया. जैसे ही शख्स ने कुत्तों से अपनी जान बचाने के लिए उन्हें भगया वैसे ही वहां कुत्ते के मालिक पहुंच गए और शख्स की पिटाई कर दी. अब लोग वीडियो देख भड़क रहे हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जब एक व्यक्ति अपनी बेटी के साथ स्कूटर पर जा रहा था, तभी उसे 4 कुत्तों ने घेर लिया है जिसमें पालतू कुत्ते भी शामिल हैं. कुत्ते पीछा कर रहे थे ऐसे में स्कूटर की स्पीड बढ़ाने से हादसे का भी खतरा हो सकता था. ऐसे में पिता ने समझदारी दिखाई और स्कूटर रोक लिया. स्कूटर से उतरकर उन कुत्तों को भगाने लगा. कुत्ते बाइट कर सकते थे इसलिए शख्स ने सड़क किनारे से पत्थर उठाए और कुत्तों को मारकर खुद से दूर करने लगा.

यह भी पढ़ें: 'ऐसी बेटी सबको देना', पेट्रोल पंप पर पापा को मारा थप्पड़ तो जांबाज बेटी ने निकाल ली पिस्टल और फिर...

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तुरंत आ गए कुत्तों के मालिक

जब बाप ने कुत्तों से जान बचाई तो वहां दो लोग पहुंच गए जो शायद कुत्तों के मालिक थे. कुत्तों को मारने के आरोप में शख्स को पीटने लगे. इस दौरान बेबस बिटिया पापा को पिटता देखती रही. ये पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इस वीडियो ने एक बार फिर कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर बहस खड़ी कर दी है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @DineshRedBull नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. मात्र 24 घंटे के भीतर इस पोस्ट पर 13 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने ​कमेंट करते हुए लिखा, "जो मालिक ऐसे पालतू कुत्तों को भटकने के लिए छोड़ देते हैं, वे खुद भी भटकने लगते हैं. पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए." वहीं दूसरे यूजर ने कहा, "ये पूरी तरह से गलत है, मालिक को ऐसा नहीं करना चाहिए था."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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