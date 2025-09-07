जब कुत्तों के चंगुल में फंसी जंगल की राक्षसी छिपकली, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर
Advertisement
trendingNow12912036
Hindi Newsजरा हटके

जब कुत्तों के चंगुल में फंसी जंगल की राक्षसी छिपकली, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

Badi Chipkali Ki Video: जंगल के बीच में 5 कुत्तों ने एक बड़ी छिपकली को घेर लिया और उसके बाद का पूरा मंजर कैमरे में कैद हो गया. जिसने भी इस वीडियो को देखा वो सहम गया. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 07, 2025, 12:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब कुत्तों के चंगुल में फंसी जंगल की राक्षसी छिपकली, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

Viral Video: सोशल मीडिया पर जंगली जानवरों की वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार शिकारी खुद ही शिकार हो जाता है तो कई बार कुछ कमजोर जानवर इकट्ठे होकर ताकतवर जानवर को घेर लेते हैं. कुछ वीडियो इतने खतरनाक होते हैं कि जिन्हें देखकर रूह कांप जाती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें 5 कुत्तों ने मिलकर एक बड़ी छिपकली को घेर लिया है.

कैसे घेर रहे थे कुत्ते?
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बड़ी छिपकली को कुत्ते घेरकर खड़ें हैं. वीडियो देखकर लगता है​ कि ये बड़ी छिपकली मॉनिटर लिजर्ड (Monitor lizards) है, लेकिन जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बीच जंगल में एक पानी की धारा बह रही है और वहीं पर ये बड़ी छिपकली है. इस दौरान कुत्ते उस छिपकली को मारने की कोशिश करते हैं. हालांकि छिपकली भी बार-बार अपने बचाव में एग्रेसिव दिखाई देती है, लेकिन कुत्तों के सामने बेबस नजर आती है.
यह भी पढ़ें: तेंदुए की फुर्ती का एक और नमूना, हवा में ही दबोच लिया आता हुआ शिकार; Video देखकर उड़ जाएंगे होश

चारों तरफ से हुआ छिपकली पर हमला

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में दिखता है कि सबसे पहले काला कुत्ता उस छिपकली के मुंह को अपने जबड़े में दबोच लेता है. इस दौरान छिपकली पानी में काफी झटपटाती है. इसके बाद दो तीन कुत्ते मिलकर एक साथ हमला करते हैं और छिपकली को जख्मी कर देते हैं. ये संघर्ष काफी देर तक चलता है कुत्ते रुक-रुककर हमला बोल रहे थे और इससे वह बड़ी छिपकली बुरी तरह जख्मी हो गई. ये पूरी खतरनाक घटना कैमरे में कैद हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: उड़ते परिंदे को हवा में दबोच लिया ये खूंखार जानवर, वायरल Video देख थम जाएंगी आपकी सांसें

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sahil Pahat (@sahilpahat)

लोगों ने किए मजेदार कमेंट

ये खतरनाक वीडियो इंस्टाग्राम पर @sahilpahat नाम के अकाउंट से डाला गया है. अब तक इस वीडियो को 1360 से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "एक कुत्ता है जो दमदार है बाकी तो सब कुत्ते हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "ब्लेक वाला डेंजर है भाई, 6 हेड शॉट दिए है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

badi chipkalidogs attack videoviral video.

Trending news

खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
Mansukh Mandaviya
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
BJP-TMC MLAs clashed
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
Rahul Gandhi
'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
माल्या-नीरव जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे! तिहाड़ जेल क्यों पहुंची ब्रिटिश टीम?
Tihar Jail
माल्या-नीरव जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे! तिहाड़ जेल क्यों पहुंची ब्रिटिश टीम?
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
Kerala Pookalam controversy
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Election Commission
बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Chandra Grahan 2025 LIVE: कुछ ही देर में लगेगा चंद्रग्रहण का सूतक, नोट कर लें ये जरूरी बातें, लापरवाही डाल सकती है जीवन में बाधा
Chandra Grahan
Chandra Grahan 2025 LIVE: कुछ ही देर में लगेगा चंद्रग्रहण का सूतक, नोट कर लें ये जरूरी बातें, लापरवाही डाल सकती है जीवन में बाधा
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
weather update
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
india pakistan war
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
Lightning Causes
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
;