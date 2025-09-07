जब कुत्तों के चंगुल में फंसी जंगल की राक्षसी छिपकली, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

Viral Video: सोशल मीडिया पर जंगली जानवरों की वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार शिकारी खुद ही शिकार हो जाता है तो कई बार कुछ कमजोर जानवर इकट्ठे होकर ताकतवर जानवर को घेर लेते हैं. कुछ वीडियो इतने खतरनाक होते हैं कि जिन्हें देखकर रूह कांप जाती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें 5 कुत्तों ने मिलकर एक बड़ी छिपकली को घेर लिया है.

कैसे घेर रहे थे कुत्ते?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बड़ी छिपकली को कुत्ते घेरकर खड़ें हैं. वीडियो देखकर लगता है​ कि ये बड़ी छिपकली मॉनिटर लिजर्ड (Monitor lizards) है, लेकिन जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बीच जंगल में एक पानी की धारा बह रही है और वहीं पर ये बड़ी छिपकली है. इस दौरान कुत्ते उस छिपकली को मारने की कोशिश करते हैं. हालांकि छिपकली भी बार-बार अपने बचाव में एग्रेसिव दिखाई देती है, लेकिन कुत्तों के सामने बेबस नजर आती है.

चारों तरफ से हुआ छिपकली पर हमला

वीडियो में दिखता है कि सबसे पहले काला कुत्ता उस छिपकली के मुंह को अपने जबड़े में दबोच लेता है. इस दौरान छिपकली पानी में काफी झटपटाती है. इसके बाद दो तीन कुत्ते मिलकर एक साथ हमला करते हैं और छिपकली को जख्मी कर देते हैं. ये संघर्ष काफी देर तक चलता है कुत्ते रुक-रुककर हमला बोल रहे थे और इससे वह बड़ी छिपकली बुरी तरह जख्मी हो गई. ये पूरी खतरनाक घटना कैमरे में कैद हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

लोगों ने किए मजेदार कमेंट

ये खतरनाक वीडियो इंस्टाग्राम पर @sahilpahat नाम के अकाउंट से डाला गया है. अब तक इस वीडियो को 1360 से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "एक कुत्ता है जो दमदार है बाकी तो सब कुत्ते हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "ब्लेक वाला डेंजर है भाई, 6 हेड शॉट दिए है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.