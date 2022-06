Mistake in Resume: नौकरी मांगने के लिए CV में लगाई कुत्ते की तस्वीर! अब वायरल हो रहा ये अनोखा Resume

Mistake in Resume: जॉब एप्लीकेशन को लेकर अक्सर लोग यह ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई स्पेलिंग या किसी तरह की भी कोई गलती ना हो. क्योंकि लोग इसे लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, ऐसे में एक अजीबोगरीब रिज्यूमे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एप्लीकेशन देने वाले की जगह पर कुत्ते की तस्वीर लगाई गई है.

कैसे हो गई इतनी बड़ी गलती

अब सोशल मीडिया पर ये कुत्ते वाली तस्वीर वाला रिज्यूमे देखने के बाद लोगों के जहन में बस यही सवाल आ रहा है कि आखिर कोई जॉब एप्लीकेशन में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है. क्योंकि शख्स ने अपनी फोटो की जगह कुत्ते की फोटो अटैच भी की और उसे कंपनी को सेंड भी कर दिया. फोटो में कुत्ता चश्मा लगाए हुए दिख रहा है.

the time i accidentally sent a photo of a dog dressed as steve jobs instead of my resume pic.twitter.com/W7EoLu8O30

