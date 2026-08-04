मां तो मां होती है...मृत बच्चे को 6 दिन तक पीठ पर ढोती रही डॉल्फिन, रुला देगा ये VIDEO

Dolphin mother dead calf video: मां का प्यार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है. बेजुबान जानवरों की दुनिया में भी ममता का दर्द उतना ही गहरा और सच्चा होता है. हिंद महासागर से सामने आई एक भावुक कर देने वाली घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक डॉल्फिन मां ने अपने मृत नवजात बच्चे के शव को एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं होने दिया और उसे अपनी पीठ पर संभाले लगातार 6 दिनों तक समंदर में तैरती रही.
जैसे ही यह इमोशनल वीडियो सामने आया, लाखों लोग भावुक हो गए. इस वीडियो को ऑस्ट्रेलिया की संस्था जियोग्राफिक मरीन रिसर्च ने पहले ड्रोन कैमरे में कैद किया और फिर इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.
रिसर्चर्स के मुताबिक, इस बेबस डॉल्फिन मां का नाम 'फ्रैगल' है. उसका बच्चा महज दो हफ्ते का था, जब ठंडी हवाओं और सांस की तकलीफ के कारण उसने दम तोड़ दिया. फ्रैगल के लिए यह दुख इसलिए भी असहनीय था, क्योंकि इससे पहले भी वह अपने चार बच्चों को खो चुकी थी. यह उसकी पांचवीं संतान का दुख था, जिसे वह अपने दिल से लगाए रखने की नाकाम कोशिश कर रही थी.
सबसे ज्यादा भावुक करने वाली बात यह रही कि फ्रैगल इस असहनीय दर्द में अकेली नहीं थी. उसकी 14 डॉल्फिनों की पूरी टोली लगातार उसके आसपास तैरती रही. पूरा समूह हर कदम पर फ्रैगल का हौसला बढ़ा रहा था, मानो अपनी साथी मां को यह अहसास करा रहा हो कि इस गमी में वे सब उसके साथ हैं.
सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं. लोग बेजुबान मां के इस अटूट प्रेम और 14 साथियों की इस अनोखी हमदर्दी को देखकर काफी भावुक हो रहे हैं.
ऐसी ही एक घटना साल 2018 में भी सामने आई थी, जब 'ताहलेक्वा' नाम की एक ऑर्का व्हेल अपने मृत बच्चे को 17 दिनों तक लगभग 1,600 किलोमीटर तक अपने साथ लेकर तैरती रही थी.
आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि डॉल्फिनों का दिमाग काफी विकसित होता है और वे बेहद संवेदनशील होती हैं. मां के मन में शायद यह उम्मीद बची रही होगी कि उसका बच्चा अभी भी सांस ले सकता है. इसीलिए वह बार-बार उसे पानी की सतह पर लाती रही, ताकि वह हवा ले सके.