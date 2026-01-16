Advertisement
भारत की सड़कों पर 'H-1B वीजा' बेचते दिखे डोनाल्ड ट्रंप! चिल्ला-चिल्लाकर बोले- एक के साथ एक फ्री, देखें मजेदार वीडियो

Donald Trump Selling H 1B Visa: भारत की सड़कों पर डोनाल्ड ट्रंप बनकर H-1B वीजा बेचने निकले एक अमेरिकी कॉमेडियन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. यह सटायर US इमिग्रेशन पॉलिसी और ग्लोबल सोच पर बहस छेड़ रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 16, 2026, 08:26 AM IST
Donald Trump Satire: अमेरिका के मशहूर कॉमेडियन ऑस्टिन नैसो ने भारत की सड़कों पर एक ऐसा सटायर शूट किया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. इंस्टाग्राम पर करीब 10 लाख फॉलोअर्स रखने वाले नैसो अपने इम्प्रेशन वीडियोज के लिए जाने जाते हैं. इस बार उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का किरदार अपनाकर भारत में यह वीडियो फिल्माया.

डोनाल्ड ट्रंप के लुक और अंदाज में क्या खास?

वीडियो में ऑस्टिन नैसो लाल टाई पहनकर, ट्रंप की आवाज, बॉडी लैंग्वेज और बोलने के अंदाज की हूबहू नकल करते दिखते हैं. भीड़भाड़ वाली भारतीय सड़कों पर चलते हुए वह खुद को ट्रंप बताते हैं और राह चलते लोगों को H-1B वीजा ऑफर करते नजर आते हैं. नैसो वीडियो में मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि वह 1 लाख डॉलर में H-1B वीजा बेच रहे हैं. सटायर को और गहरा बनाने के लिए उन्होंने कैप्शन में लिखा, “एक खरीदो, दूसरा फ्री.” यही अतिशयोक्ति और राजनीतिक कटाक्ष लोगों को वीडियो से जोड़ता चला गया.

भारतीय लोगों की प्रतिक्रियाओं ने क्या रंग दिखाया?

वीडियो की सबसे दिलचस्प बात भारतीय लोगों की रियल और अनरिहर्स्ड प्रतिक्रियाएं रहीं. एक शख्स जब कहता है कि उसे अमेरिका से ज्यादा यूरोप पसंद है, तो ट्रंप बने नैसो तुरंत जवाब देते हैं, “So nasty.” यह वही लाइन है, जिसे ट्रंप अपने राजनीतिक करियर में कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं. वीडियो के आखिर में नैसो एक ऑटो रिक्शा में बैठकर तेज आवाज में 1 लाख डॉलर वाले वीजा डील का प्रचार करते दिखते हैं. एक अमेरिकी राष्ट्रपति की छवि और भारतीय ऑटो का यह कॉन्ट्रास्ट दर्शकों को खूब पसंद आया. यही सीन वीडियो को 28 लाख से ज्यादा व्यूज़ तक ले गया.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Austin Nasso (@austinnasso)

 

हालांकि वीडियो पूरी तरह मजाकिया है, लेकिन कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसमें छिपे संदेश को भी महसूस किया. H-1B वीजा प्रोग्राम अमेरिका और भारत के प्रोफेशनल रिश्तों की अहम कड़ी है. हर साल सबसे ज्यादा H-1B वीजा भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं. कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने ऑस्टिन नैसो के ट्रंप इम्प्रेशन की तारीफ की. साथ ही, भारतीय लोगों की ईमानदार और बेफिक्र प्रतिक्रियाओं को भी सराहा गया. कुछ यूजर्स ने इसे 'सही सटायर' बताया.

कुछ दर्शकों का मानना है कि यह वीडियो बताता है कि अमेरिकी राजनीति अब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रही. जिन देशों में US इमिग्रेशन पॉलिसी लोगों के करियर और भविष्य को प्रभावित करती है, वहां यह चर्चा आम हो चुकी है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpH 1B visaFunny Videoviral video

