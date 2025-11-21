Advertisement
trendingNow13012626
Hindi Newsजरा हटके

व्हाइट हाउस में रोनाल्डो के साथ फुटबॉल खेलते दिखे डोनाल्ड ट्रंप! क्या है इस वायरल वीडियो का सच?

Donald Trump Cristiano Ronaldo AI Video: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुर्तगाली स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को शानदार आदमी बताते हुए एक AI-जनरेटेड वीडियो शेयर किया है. वीडियो में ट्रंप और रोनाल्डो व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में फुटबॉल खेलते दिख रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 21, 2025, 12:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

व्हाइट हाउस में रोनाल्डो के साथ फुटबॉल खेलते दिखे डोनाल्ड ट्रंप! क्या है इस वायरल वीडियो का सच?

Donald Trump Playing Football With Cristiano Ronaldo: पुर्तगाली स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ डिनर करने के कुछ दिनों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते गुरुवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बना वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में वह व्हाइट हाउस के अंदर रोनाल्डो के साथ फुटबॉल खेलते हुए दिख रहे हैं. रोनाल्डो को शानदार आदमी बताते हुए, ट्रंप ने यह वीडियो अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया, जहां उन्हें कीप-अप्स, हेडर और ड्रिबल्स करते हुए देखा जा सकता है.

ओवल ऑफिस में कौन खेल रहा था?

ट्रंप ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "रोनाल्डो एक शानदार व्यक्ति हैं. उनसे व्हाइट हाउस में मिलकर बहुत अच्छा लगा. वह सचमुच स्मार्ट और कूल हैं!- प्रेसिडेंट डीजेटी." वीडियो में दोनों को ओवल ऑफिस में फुटबॉल खेलते हुए दिखाया गया है, जहाँ ट्रंप गेंद को रोकने के लिए अपनी एड़ी पर घूमते हैं और फिर उसे देखने वाले की तरफ किक करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

यह भी पढ़ें: बर्गर खाया तो हुआ इन्फेक्शन, दर्द से तड़प-तड़पकर हो गई शख्स की मौत! आप भी सावधान रहें वरना...

वीडियो को कितने व्यूज मिले?

इस वीडियो को लगभग 54 मिलियन (5.4 करोड़) व्यूज मिल चुके हैं और हजारों कमेंट्स आए थे, क्योंकि सोशल मीडिया यूजर्स इस क्लिप का मजाक उड़ा रहे थे. एक यूजर ने कहा, "जिस तरह से ट्रंप गेंद को हेड करने के लिए झुक रहे हैं, वह इसे और मजेदार बना रहा है." दूसरे ने जोड़ा, "नफरत करने वाले कहेंगे कि यह AI है." तीसरे ने कमेंट किया, "भाई, मुझे लगा कि यह कोई मीम पेज है. यह अमेरिका के राष्ट्रपति हैं. हा हा."

रोनाल्डो ने ट्रंप के लिए क्या लिखा था?

ट्रंप से पहले रोनाल्डो ने अपनी होने वाली पत्नी जॉर्जीना रोड्रिगेज के साथ ट्रंप की कई तस्वीरें पोस्ट की थीं, जहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए तारीफ की थी. रोनाल्डो ने लिखा, "मिस्टर प्रेसिडेंट, आपके आमंत्रण और आपके तथा फर्स्ट लेडी द्वारा मुझे और मेरी होने वाली पत्नी @georginagio को दिए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद. हममें से हर एक के पास देने के लिए कुछ न कुछ महत्वपूर्ण है और मैं आने वाली पीढ़ियों को साहस, जिम्मेदारी और स्थायी शांति से भरा भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करने में अपना योगदान देने के लिए तैयार हूं."

 

 

यह भी पढ़ें: यहां पर है नरक का दरवाजा! जहां 200 इंसान भाप बनकर हो चुके हैं गायब, फिर भी जा रहे साइंटिस्ट.. जानें क्यों?

ट्रंप ने अपने बेटे के बारे में क्या बताया?

दोनों की मुलाकात सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सम्मान में आयोजित एक सरकारी रात्रिभोज के दौरान हुई थी. अपने भाषण में ट्रंप ने रोनाल्डो का जिक्र किया और बताया कि उनका सबसे छोटा बेटा बैरन पांच बार के बैलोन डी'ओर विजेता का बहुत बड़ा फैन है. ट्रंप ने कहा, "बैरन को उनसे मिलने का मौका मिला और मुझे लगता है कि अब वह अपने पिता का थोड़ा और सम्मान करता है, सिर्फ इसलिए कि मैंने आपको उनसे मिलवाया." उन्होंने आगे कहा, "तो मैं आप दोनों को यहां आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. यह सचमुच एक सम्मान की बात है."

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpCristiano RonaldoViral AI Video

Trending news

बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके में 6 की मौत, ढाका से लेकर बंगाल तक मचा कोहराम
earthquake
बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके में 6 की मौत, ढाका से लेकर बंगाल तक मचा कोहराम
बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
Karnataka crisis
बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
Maharashtra
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
mohan bhagwat news
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
Delhi blast
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
Weather
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
DNA
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
DNA
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
DNA
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?