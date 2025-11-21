व्हाइट हाउस में रोनाल्डो के साथ फुटबॉल खेलते दिखे डोनाल्ड ट्रंप! क्या है इस वायरल वीडियो का सच?

Donald Trump Playing Football With Cristiano Ronaldo: पुर्तगाली स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ डिनर करने के कुछ दिनों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते गुरुवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बना वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में वह व्हाइट हाउस के अंदर रोनाल्डो के साथ फुटबॉल खेलते हुए दिख रहे हैं. रोनाल्डो को शानदार आदमी बताते हुए, ट्रंप ने यह वीडियो अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया, जहां उन्हें कीप-अप्स, हेडर और ड्रिबल्स करते हुए देखा जा सकता है.

ओवल ऑफिस में कौन खेल रहा था?

ट्रंप ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "रोनाल्डो एक शानदार व्यक्ति हैं. उनसे व्हाइट हाउस में मिलकर बहुत अच्छा लगा. वह सचमुच स्मार्ट और कूल हैं!- प्रेसिडेंट डीजेटी." वीडियो में दोनों को ओवल ऑफिस में फुटबॉल खेलते हुए दिखाया गया है, जहाँ ट्रंप गेंद को रोकने के लिए अपनी एड़ी पर घूमते हैं और फिर उसे देखने वाले की तरफ किक करते हैं.

वीडियो को कितने व्यूज मिले?

इस वीडियो को लगभग 54 मिलियन (5.4 करोड़) व्यूज मिल चुके हैं और हजारों कमेंट्स आए थे, क्योंकि सोशल मीडिया यूजर्स इस क्लिप का मजाक उड़ा रहे थे. एक यूजर ने कहा, "जिस तरह से ट्रंप गेंद को हेड करने के लिए झुक रहे हैं, वह इसे और मजेदार बना रहा है." दूसरे ने जोड़ा, "नफरत करने वाले कहेंगे कि यह AI है." तीसरे ने कमेंट किया, "भाई, मुझे लगा कि यह कोई मीम पेज है. यह अमेरिका के राष्ट्रपति हैं. हा हा."

रोनाल्डो ने ट्रंप के लिए क्या लिखा था?

ट्रंप से पहले रोनाल्डो ने अपनी होने वाली पत्नी जॉर्जीना रोड्रिगेज के साथ ट्रंप की कई तस्वीरें पोस्ट की थीं, जहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए तारीफ की थी. रोनाल्डो ने लिखा, "मिस्टर प्रेसिडेंट, आपके आमंत्रण और आपके तथा फर्स्ट लेडी द्वारा मुझे और मेरी होने वाली पत्नी @georginagio को दिए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद. हममें से हर एक के पास देने के लिए कुछ न कुछ महत्वपूर्ण है और मैं आने वाली पीढ़ियों को साहस, जिम्मेदारी और स्थायी शांति से भरा भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करने में अपना योगदान देने के लिए तैयार हूं."

ट्रंप ने अपने बेटे के बारे में क्या बताया?

दोनों की मुलाकात सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सम्मान में आयोजित एक सरकारी रात्रिभोज के दौरान हुई थी. अपने भाषण में ट्रंप ने रोनाल्डो का जिक्र किया और बताया कि उनका सबसे छोटा बेटा बैरन पांच बार के बैलोन डी'ओर विजेता का बहुत बड़ा फैन है. ट्रंप ने कहा, "बैरन को उनसे मिलने का मौका मिला और मुझे लगता है कि अब वह अपने पिता का थोड़ा और सम्मान करता है, सिर्फ इसलिए कि मैंने आपको उनसे मिलवाया." उन्होंने आगे कहा, "तो मैं आप दोनों को यहां आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. यह सचमुच एक सम्मान की बात है."