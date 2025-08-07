पता नहीं उसे मजा आया या डर लगा... टूरिस्ट को लुभाने के लिए जोखिम में डाली गधे की जान, भड़क गए लोग

Donkey Zipline Viral Video: रूस के दागिस्तान में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है. टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक गधे को जिपलाइन पर दौड़ाया गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. लोग काफी रिएक्शन भी दे रहे हैं और इस कृत्य की निंदा भी कर रहे हैं. दरअसल वीडियो में दिख रहा है कि गधा हवा में लटक रहा है और अपने हाथ-पैर मार रहा है. इससे साफ नजर आ रहा है कि वह काफी घबराया हुआ है. वहीं इस घटना को लेकर पुलिस का जवाब काफी चौंकाने वाला है.

वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की लोग जमकर निंदा कर रहे हैं. दरअसल यह घटना रूस के दागिस्तान के एक टूरिस्ट प्लेस की है. जहां वायरल हुई वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोगों ने गधे को रस्सी से बांधकर एक ऊंचे पहाड़ से नीचे की ओर जिपलाइन पर धकेल दिया है. वहीं हवा में लटकते हुए गधा जोर-जोर से अपने पैर चला रहा था. इस दौरान वह घबराया हुआ लग रहा है. हालांकि वह जमीन पर सुरक्षित उतर गया. उसको किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है. हालांकि लोगों ने इसे जानवरों के साथ क्रूर व्यवहार बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे जानवरों की सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन बताया है.

Donkey sent down a zipline in Russia's Dagestan After public outrage, police say they can’t press charges: the animal wasn’t injured, and there’s no way to tell if it was traumatized or had a great time pic.twitter.com/Ou7My4bXam — RT (@RT_com) August 6, 2025

पुलिस ने दिया चौंकाने वाला बयान

सोशम मीडिया पर वीडियो वायरल होने और मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू की. जहां समाचार एजेंसी आरटी के अनुसार इस घटना पर पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में कोई आरोप नहीं लगा सकते. पुलिस ने मामले को लेकर बताया कि गधे को कोई चोट नहीं लगी है और इस बात का पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि वह इस दौरान डरा हुआ था या उसने इसे एन्जॉय किया. वहीं पुलिस के इस बयान ने लोगों को और भी हैरान कर दिया.

लोगों ने की निंदा

इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब निंदा की है. जहां कई लोगों का मानना है कि जानवरों को सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं समझना चाहिए. भले ही गधे को शारीरिक चोट न आई हो, लेकिन इस तरह के काम से जानवर मानसिक रूप से बहुत डर जाते हैं. सोशल मीडिया पर पुलिस के बयान को लेकर एक यूजर ने लिखा- जानवर के पास कोई विकल्प नहीं था. अगर वह एक साल का बच्चा होता, तो क्या वे यही कहते.