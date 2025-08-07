पता नहीं उसे मजा आया या डर लगा... टूरिस्ट को लुभाने के लिए जोखिम में डाली गधे की जान, भड़क गए लोग
Advertisement
trendingNow12871299
Hindi Newsजरा हटके

पता नहीं उसे मजा आया या डर लगा... टूरिस्ट को लुभाने के लिए जोखिम में डाली गधे की जान, भड़क गए लोग

Donkey Zipline Viral Video: सोशल मीडिया पर हर रोज काफी वीडियोज वायर होती रहती हैं. कई वीडियोज तो काफी चौंकाने वाली होती हैं और वहीं कुछ वीडियोज में क्रूरता भी दिखती है. कुछ इसी तरह का एक वीडियो रूस से सामने आया है. जहां एक गधे को जिपलाइन पर दौड़ा दिया गया है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 07, 2025, 07:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पता नहीं उसे मजा आया या डर लगा... टूरिस्ट को लुभाने के लिए जोखिम में डाली गधे की जान, भड़क गए लोग

Donkey Zipline Viral Video: रूस के दागिस्तान में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है. टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक गधे को जिपलाइन पर दौड़ाया गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. लोग काफी रिएक्शन भी दे रहे हैं और इस कृत्य की निंदा भी कर रहे हैं. दरअसल वीडियो में दिख रहा है कि गधा हवा में लटक रहा है और अपने हाथ-पैर मार रहा है. इससे साफ नजर आ रहा है कि वह काफी घबराया हुआ है. वहीं इस घटना को लेकर पुलिस का जवाब काफी चौंकाने वाला है. 

वीडियो हुआ वायरल
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की लोग जमकर निंदा कर रहे हैं. दरअसल यह घटना रूस के दागिस्तान के एक टूरिस्ट प्लेस की है. जहां वायरल हुई वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोगों ने गधे को रस्सी से बांधकर एक ऊंचे पहाड़ से नीचे की ओर जिपलाइन पर धकेल दिया है. वहीं हवा में लटकते हुए गधा जोर-जोर से अपने पैर चला रहा था. इस दौरान वह घबराया हुआ लग रहा है. हालांकि वह जमीन पर सुरक्षित उतर गया. उसको किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है. हालांकि लोगों ने इसे जानवरों के साथ क्रूर व्यवहार बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे जानवरों की सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन बताया है. 

पुलिस ने दिया चौंकाने वाला बयान
सोशम मीडिया पर वीडियो वायरल होने और मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू की. जहां समाचार एजेंसी आरटी के अनुसार इस घटना पर पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में कोई आरोप नहीं लगा सकते. पुलिस ने मामले को लेकर बताया कि गधे को कोई चोट नहीं लगी है और इस बात का पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि वह इस दौरान डरा हुआ था या उसने इसे एन्जॉय किया. वहीं पुलिस के इस बयान ने लोगों को और भी हैरान कर दिया.

लोगों ने की निंदा
इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब निंदा की है. जहां कई लोगों का मानना है कि जानवरों को सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं समझना चाहिए. भले ही गधे को शारीरिक चोट न आई हो, लेकिन इस तरह के काम से जानवर मानसिक रूप से बहुत डर जाते हैं. सोशल मीडिया पर पुलिस के बयान को लेकर एक यूजर ने लिखा- जानवर के पास कोई विकल्प नहीं था. अगर वह एक साल का बच्चा होता, तो क्या वे यही कहते.

About the Author
author img
ललित किशोर

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Donkey Zipline Viral VideoDonkey zipline stuntViral Video

Trending news

26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
TN Congress MP gold chain theft
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
अब ChatGPT ऐसे सवालों के नहीं देगा जवाब, लाखों लोग होंगे प्रभावित; हैरान कर देगी वजह
ChatGPT
अब ChatGPT ऐसे सवालों के नहीं देगा जवाब, लाखों लोग होंगे प्रभावित; हैरान कर देगी वजह
26/11 के आरोपी राणा को कोर्ट से बड़ी राहत, रिश्तों की दुहाई काम आई; मन की मुराद पूरी
26/11 Mumbai attack
26/11 के आरोपी राणा को कोर्ट से बड़ी राहत, रिश्तों की दुहाई काम आई; मन की मुराद पूरी
सामने बैठे थे CJI,तभी आई दलील, बांट दिए जाएं 23,000 करोड़,कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा
Supreme Court News
सामने बैठे थे CJI,तभी आई दलील, बांट दिए जाएं 23,000 करोड़,कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा
जान बचाकर थाने पहुंचा 60 साल का बुजुर्ग, अगले दिन पुलिस स्टेशन में ही मिली लाश
Coimbatore
जान बचाकर थाने पहुंचा 60 साल का बुजुर्ग, अगले दिन पुलिस स्टेशन में ही मिली लाश
30 मिनट में आया EC का जवाब, कहा- साइन करके हमें भेजें डाटा, जानिए क्या बोले राहुल
Rahul Gandhi
30 मिनट में आया EC का जवाब, कहा- साइन करके हमें भेजें डाटा, जानिए क्या बोले राहुल
अधूरी रह गई मेस्सी को लाने की तमन्ना,केरल सरकार को लगा 13 लाख का चूना, नहीं आएगी टीम
Kerala News
अधूरी रह गई मेस्सी को लाने की तमन्ना,केरल सरकार को लगा 13 लाख का चूना, नहीं आएगी टीम
क्‍या राज ठाकरे भी आपके साथ कांग्रेस की तरफ जाएंगे? उद्धव ठाकरे ने दिया मजेदार जवाब
uddhav thackeray
क्‍या राज ठाकरे भी आपके साथ कांग्रेस की तरफ जाएंगे? उद्धव ठाकरे ने दिया मजेदार जवाब
इस बार 'सुबूत' लेकर आ गए राहुल गांधी... चुनावों में धांधली बताते क्या-क्या गिना गए?
Rahul Gandhi
इस बार 'सुबूत' लेकर आ गए राहुल गांधी... चुनावों में धांधली बताते क्या-क्या गिना गए?
काम की खबर! सड़क टूटी और सर्विस रोड बंद तो नहीं देना होगा Toll, HC ने लगा दिया रोक
toll
काम की खबर! सड़क टूटी और सर्विस रोड बंद तो नहीं देना होगा Toll, HC ने लगा दिया रोक
;