उड़ते विमान का अचानक खुल गया दरवाजा, 25 लोग थे सवार..फिर VIDEO में देखिए क्या हुआ!

Door Of Plane Opened In Mid Air: फ्लाइट या प्लेन से संबंधित कई दुर्घटनाएं सामने आती रहती हैं लेकिन सोचिए कोई फ्लाइट हवा में उड़ान भर चुकी हो और उसमें यात्री भी बैठे हों. फिर अचानक उसका दरवाजा खुल जाए तो क्या होगा. ऐसा ही मामला सामने आया है जब अचानक प्लेन का दरवाजा खुल गया. इसका एक डरावना वीडियो भी सामने आया है.

25 यात्री और क्रू मेंबर्स मौजूद

दरअसल, इस विमान ने रूस के साइबेरियाई इलाके में स्थित मगन नामक जगह से 9 जनवरी को उड़ान भरी थी. द मिरर की एक ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लेन को मगाडन तक जाना था. जानकारी के मुताबिक इससे प्‍लेन में 25 यात्री और क्रू मेंबर्स मौजूद थे. जब इस प्लेन ने उड़ान भरी तो वहां मगने में काफी ठंड पड़ रही थी.

जैसे ही यह दरवाजा खुला

जैसे ही यह प्लेन ऊपर गया और उसने मगाडन की तरफ उड़ान भरी, उसका दरवाजा अचानक खुल गया. हैरानी की बात यह यही कि प्‍लेन का जो दरवाजा खुला था वह सामान को उतारने और चढ़ाने के लिए यूज होता है. जैसे ही यह दरवाजा खुला, प्‍लेन के अंदर के पर्दे तेज रफ्तार हवा की वजह से उड़ने शुरू हो गए. इसके चलते प्लेन के अंदर तापमान काफी गिर गया.

प्‍लेन सुरक्षित तौर पर लैंड हो गया

प्‍लेन में ही मौजूद एक यात्री ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया. प्लेन में बैठे यात्री चिल्लाने लगे और फिर इसके बाद प्लेन के पायलट ने मगन में ही इसे लैंड कराने का फैसला किया. गनीमत इस बात की रही कि प्‍लेन सुरक्षित तौर पर लैंड हो गया और इसमें बैठे सभी यात्री और अन्य मेंबर्स सुरक्षित नजर आए.

Nothing unusual: in Russia, the door of the plane opened right during the flight at an altitude of several kilometers

An-26, flying from Magan to Magadan, suddenly depressurized - judging by the video, which was filmed by one of the passengers, the back door was half opened. pic.twitter.com/GdBFdHdRML

— Oriannalyla (@Lyla_lilas) January 9, 2023