धरती पर है ‘नरक का दरवाजा’ जहां 50 साल से जल रही आग, एक इंसान अंदर उतरा और सामने आया ऐसा सच

Doorway to Hell: धरती पर मौजूद एक खौफनाक जगह जिसे ‘नरक का दरवाजा’ कहा जाता है, साल 1971 से लगातार जल रही है. तुर्कमेनिस्तान का यह गैस क्रेटर आज भी रहस्यों, आग और जीवन के संकेतों से वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 26, 2025, 09:24 AM IST
Doorway to Hell on Earth: फिल्मी दुनिया के किसी डिस्टोपियन सीन जैसा दिखने वाला यह खौफनाक स्थान हकीकत में तुर्कमेनिस्तान में मौजूद है. इसे दुनिया ‘डोरवे टू हेल’ यानी ‘नरक का दरवाज़ा’ के नाम से जानती है. असल नाम दरवाजा गैस क्रेटर है, जो कराकुम रेगिस्तान के बीचोंबीच स्थित है और साल 1971 से लगातार आग उगल रहा है.

इस भयानक आग की शुरुआत कैसे हुई थी?

मिरर की खबर के मुताबिक, सोवियत दौर में भूवैज्ञानिक यहां प्राकृतिक गैस की खोज कर रहे थे. ड्रिलिंग के दौरान जमीन के नीचे मौजूद गैस चैंबर अचानक धंस गया. जहरीली गैस को फैलने से रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने उसमें आग लगा दी, यह सोचकर कि कुछ हफ्तों में आग खुद बुझ जाएगी. लेकिन यह आग 50 साल से ज्यादा समय से जल रही है. तुर्कमेनिस्तान दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके पास प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है. माना जाता है कि इसी वजह से यह क्रेटर आज भी गैस छोड़ रहा है. हैरानी की बात यह भी है कि इस घटना से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज या तो गोपनीय हैं या फिर कहीं गायब हो चुके हैं.

जलता गड्ढा कितना बड़ा और कितना खतरनाक?

दरवाजा गैस क्रेटर करीब 60 से 70 मीटर चौड़ा और लगभग 98 फीट गहरा है. रात के समय इसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई देती हैं. आग की तेज गर्जना और भीषण गर्मी इसे और ज्यादा डरावना बना देती है. अब तक केवल एक इंसान इसके अंदर गया है. कनाडाई एक्सप्लोरर जॉर्ज कौरूनिस ने नवंबर 2013 में नेशनल जियोग्राफिक के साथ इस क्रेटर के अंदर उतरने का साहस किया. खास हीट-रेसिस्टेंट सूट पहनकर वे करीब 17 मिनट तक इस आग के गड्ढे के अंदर रहे.

वैज्ञानिकों को कर दिया हैरान?

इस मिशन का मकसद यह जानना था कि क्या इतनी खतरनाक जगह पर जीवन संभव है. मिट्टी के नमूनों की जांच में वैज्ञानिकों को बैक्टीरिया के संकेत मिले. इसका मतलब यह हुआ कि इतनी भीषण गर्मी और मीथेन गैस के बीच भी जीवन के कुछ रूप मौजूद हो सकते हैं. तुर्कमेनिस्तान की सरकारी ऊर्जा कंपनी टर्कमेंगैस की अधिकारी इरीना लुरयेवा ने दावा किया कि इस क्रेटर की आग धीरे-धीरे कम हो रही है. उनके मुताबिक आग की तीव्रता पहले से करीब तीन गुना घट चुकी है और अब सिर्फ हल्की लपटें ही बची हैं. अगर ऐसा हुआ, तो यह धरती का सबसे डरावना रहस्य एक दिन इतिहास बन सकता है.

