क्या अब टीवी पर बच्चे नहीं देख पाएंगे अपना फेवरेट डोरेमोन? यहां जानें पूरा मामला

Doraemon Farewell: जापान के फेमस एनीमे कार्टून ‘डोरेमोन’ ने 35 साल बाद इस देश के टीवी चैनल पर नहीं दिखाई देगा. ये दशकों से बच्चों का फेवरेट कार्टून रहा है. करोड़ों बच्चों के बचपन की याद समेटे इस कार्टून का प्रसारण ऑफिशियल एंड हो गया है. 

Jan 07, 2026, 10:03 PM IST
Doraemon Farewell: डोरेमोन जापान का फेवरेट एनीमे कार्टून है. कई दशकों तक इस कार्टून ने बच्चों के दिल पर राज किया. गैजेट्स से लेकर पढ़ाई तक में डोरेमोन शामिल रहा. डोरेमोन और उसके दोस्त नोबिता की कहानियां सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि ये कार्टून कई पीढ़ियों के बच्चों के इमोशन को समेटे हुए है. चलिए जानते हैं डोरेमोन का प्रसारण कहां पर समाप्त हुआ है.

दरअसल, इंडोनेशिया वो देश है जहां पर 37 सालों तक लगातार प्रसारित होने के बाद अब ‘डोरेमोन’ टीवी प्रसारण आधिकारिक रूप से बंद हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इंडोनेशिया के मुख्य टीवी चैनल RCTI पर सालों से रविवार की सुबह ‘डोरेमोन’ प्रसारित होता था. स्कूल के बच्चों के लिए ये सिर्फ एक कार्टून नहीं था बल्कि संडे मॉर्निंग का अलार्म बन चुका था. जानकारी के अनुसार, 2025 के आखिर में ये चैनल के शेड्यूल से गायब हो गया और अब 2026 की जनवरी की शुरुआत तक ‘डोरेमोन’ का टाइम स्लॉट पूरी तरह हटा दिया गया है. इस तरह इंडोनेशियाई टीवी पर ‘डोरेमोन’ का अध्याय समात्प हो गया.

क्या भारत में भी बंद होगा ‘डोरेमोन’?
नहीं, भारत समेत कई देशों में अभी भी ‘डोरेमोन’ प्रसारित होता है, लेकिन इंडोनेशिया में अब एक युग का अंत हो गया. जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर आई लोगों के इमोशनल रिएक्शन आने शुरू हो गए. ज्यादातर दर्शकों ने अपने बचपन की यादों को शेयर किया और ‘डोरेमोन’ को दिल से याद किया. दर्शकों ने इसे “एक युग का अंत” बताया. ये सिर्फ एक कार्टून नहीं था. इस एनीमे शो में मनोरंजन के साथ साथ, शिक्षा, नैतिक मूल्य, दोस्ती और कल्पनाशीलता से जुड़ा हुआ था. दशकों तक लगातार प्रसारण इस बात का सबूत है कि ये समाज के अंदर कितनी गहराई से रच-बस गया था.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Doraemon cartoonDoraemon Bids Farewell

