ये है Doraemon और Nobita का असली घर? शख्स ने जापान जाकर बनाया वीडियो, आप भी देखें

Doraemon Real Life House: डोरेमोन (Doraemon) एक प्रसिद्ध जापानी एनिमेशन कार्टून है. डोरेमोन को भारत में खूब पसंद किया जाता है. ज्यादातर बच्चों का ये फेवरेट कार्टून है. जिस डोरेमोन और नोबिता के घर को आप टीवी पर देखते आए हैं, क्या आपने सोचा है कि वो घर असली में कहां है और कैसा दिखता है. नोबिता का वो स्कूल जिसके टॉप पर एक बड़ी सी घड़ी लगी है वो ग्राउंड जहां बच्चे खेलते हैं. डोरेमोन कार्टून में दिखने वाली जगहें अगर आप सच में देखना चाहते हैं जो ये स्टोरी आपके लिए है. दरअसल, एक शख्स डोरेमोन और नोबिता का असली घर देखने के लिए जापान पहुंच गया. इसके बाद उसने वो सब दिखाया जो हम टीवी पर देखते है. चलिए देखते हैं नोबिता का स्कूल और डोरेमोन का असली घर कैसा दिखाई देता है.

वायरल हो रहे वीडियो में नोबिता का स्कूल और वो गली देखकर सबको अपना बचपन याद आ गया. डोरेमोन को कौन नहीं जानता. ज्यादातर घरों में छोटे बच्चे स्कूल से आकर डोरेमोन देखकर ही खाना खाते हैं. अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आपने डोरेमोन जरूर देखा होगा, कुछ लोगों का कहना है​ कि वो बचपन की यादों को ताजा रखने के लिए अभी भी डोरेमोन देखते हैं. एक शख्स डोरेमोन का इतना बड़ा फैन निकला कि डोरेमोन का असली वाला घर देखने के लिए 6000 किलो मीटर भारत से जापान पहुंच गया. वहां जाकर उसने वो सब अपनी आंखों से देखा जो हम टीवी पर देखते थे. वीडियो में डोरेमोन का घर, वो गली, खेल का मैदान और नोबिता का स्कूल दिखाया गया है. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. चलिए आप भी देखिए ये वी​डियो.

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3 करोड़ लोगों ने देखा वीडियो

डोरेमोन के असली घर का वीडियो इंस्टाग्राम पर @sarthaksachdevva नाम के पेज से शेयर किया गया. देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक 32 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वीडियो देखा. इसके अलावा यूजर्स बचपन को याद कर मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "एक दिन में भी जाऊंगी." वहीं किसी ने इसे अपना फेवरेट कार्टून बताया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.