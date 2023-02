Waiter Talent: एक साथ डोसे की 16 प्लेट परोस दी, वेटर का टैलेंट देख ओलंपिक की मांग होने लगी!

Dosa Served By Waiter In Hotel: आपने कभी होटल में वेटर को खाना परोसते हुए देखा है. जो पुराने वेटर होते हैं वह खाना परोसने की कला इतने बेहतरीन ढंग से करते हैं कि देखने वाला उनका दीवाना हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वेटर ने एक साथ 16 प्लेट्स को अपने हाथ में रखा और उनको एक-एक करके ग्राहकों को परोस दिया.

‘वेटर प्रोडक्टिविटी’

दरअसल, इस वीडियो को बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है. उन्होंने कैप्शन लिखा कि हमें ‘वेटर प्रोडक्टिविटी’ को ओलंपिक खेल के रूप में मान्यता दिलाने की जरूरत है. इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि अगर ऐसा हुआ टी ये सज्जन जरूर गोल्ड के दावेदार होंगे. इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे उस वेटर ने इतने बेहतरीन ढंग से डोसे की एक-एक प्लेट को परोसा है.

एक-एक डोसा रखता हुआ

वीडियो के पहले हिस्से में दिख रहा है कि जहां पर डोसा बन रहा है, पहले वह वेटर वहां अंदर जाता है. इसके बाद वह एक-एक प्लेट को अपने हाथ में सजाता हुआ नजर आ रहा है और फिर डोसा बनाने वाला रसोईया उसकी प्लेट पर एकएक डोसा रखता हुआ नजर आ रहा है. इसके बाद वेटर उसे लेकर बाहर निकलता है.

16 प्लेट्स अपने हाथ में रख दिए

होटल के उस स्थान पर जहां ग्राहक बैठे हुए हैं, वह वेटर वहां पर बैठे एक-एक करके प्लेट्स को परोसता नजर आ रहा है. इस दौरान वेटर का इतना गजब संतुलन देखने को मिला कि लोग उसके फैन हो गए. लोगों ने कहा कि इससे पहले उन्होंने ऐसा वेटर नहीं देखा, जिसने एक साथ 16 प्लेट्स अपने हाथ में रख दिए हैं. फिलहाल इसका वीडियो जमकर वायरल हुआ है.

We need to get ‘Waiter Productivity’ recognised as an Olympic sport. This gentleman would be a contender for Gold in that event… pic.twitter.com/2vVw7HCe8A

— anand mahindra (@anandmahindra) January 31, 2023