Advertisement
trendingNow12974321
Hindi Newsजरा हटके

अनोखा दहेज सिस्टम! हर काम उल्टे करता है ये देश, जानें क्या है शादी से जुड़ी 'कैलि' परंपरा

Dowry System In Chaina: भारत के पड़ोसी देश चीन से जुड़ी ज्यादातर खबरें आपने सीमा विवाद, व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को लेकर ही सुनी या पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम आपको चीन की एक परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी. चलिए जानते हैं क्या है चीन की दहेज से जुड़ी ‘कैलि’ (caili) परंपरा.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 24, 2025, 11:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अनोखा दहेज सिस्टम! हर काम उल्टे करता है ये देश, जानें क्या है शादी से जुड़ी 'कैलि' परंपरा

Dowry System In Chaina: जब भारत के पड़ोसी देशों की बात आती है तो चीन और पाकिस्तान का नाम सबसे पहले आता है. आज हम आपको चीन में दहेज प्रथा के बारे में बताएंगे. अगर आप सोच रहे हैं कि भारत की तरह लड़की वाले दहेज देते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं. वहां शादी में लड़के वाले दहेज लेते नहीं, बल्कि देते हैं. जी हां, चलिए विस्तार से समझते हैं.

कैसा है दहेज सिस्टम?
चीन में दहेज को लेकर भारत से बिल्कुल उल्टी परंपरा है. यहां भारत में अधिकांश लड़की वाले ही दहेज देते हैं जो कि कानूनी अपराध है. जानकारी के लिए बता दें कि भारत में दहेज देना और लेना दोनों ही कानूनी अपराध है. चीन की बात करें तो यहां लड़के की फैमली शादी में दहेज लेने की बजाय दुल्हन की फैमली को लाखों रुपये और तोहफे देती है. इस परंपरा को वहां पर ‘कैलि’ caili) कहा जाता है. 
यह भी पढ़ें: इन देशों में दी जाती हैं सबसे ज्यादा सरकारी छुट्टियां, जानें भारत की पोजीशन

क्या है कैलि परंपरा?
कैलि परंपरा की जड़ों को समझें तो आपको चाइनीज इतिहास के पन्नों को पलटना होगा. ये परंपरा आज कल की नहीं, बल्कि झोउ राजवंश (1046-256 ईसा पूर्व) से चली आ रही है. जो कि चीन के इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला राजवंश था. ये परंपरा रंगीन तोहफे का प्रतीक है. इसमें नकदी, घरेलू सामान और गहने शामिल हैं. चीन में हर लड़का औसतन 60 हजार युआन यानी लगभग 8.2 लाख भारतीय रुपये देता है. जियांग्सू जैसे अमीर प्रांतो में ये कीमत 2 लाख युआन तक चली जाती है. जानकारी के अनुसार ग्रामीण इलाकों में कैलि की मांग 3 से 4 लाख युआन तक चली जाती है. 2023 के आंकड़ों के अनुसार चीन में शादियों की संख्या 10 फीसदी घटी है. इसके पीछे कैलि को ही वजह माना जाता है. क्योंकि चीन के युवा कैलि का बोझ उठाने की स्थिति में नहीं हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत से बिल्कुल उल्टे हैं हालात
भारत में दहेज कानूनी अपराध होने के बाद भी सालाना 8 हजार मामले दर्ज किये जाते हैं. भारत में दहेज लड़की की फैमली से लड़के की फैमली की तरफ आता है. वहीं चीन में कैलि लड़के की फैमली की तरफ से लड़की की फैमली की तरफ आता है. रिवाज उल्टा है पर समस्या समान है. जहां एक तरफ भारत में दहेज के खिलाफ कानून होने के बाद भी लड़कियां दहेज के कारण बोझ मान ली जाती हैं, वहीं दूसरी ओर चीन में एक बच्चा नीति के बाद लड़कियां दुर्लभ होते जा रही हैं इसलिए कैलि की मूल्य बढ़ रहा है. कैलि लड़कियों को मूल्यवान बनाती है और लड़कों को कर्जदार बनाती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

bride pricedowry systemchina

Trending news

'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
jammu kashmir news
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
DNA
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
Piyush Goyal
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
Kurnool bus fire
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स
HTT 40
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स
भारत का पहला स्मार्ट गांव, हर घर में Wi-Fi, AC स्कूल और CCTV कैमरे!
Indias first smart village
भारत का पहला स्मार्ट गांव, हर घर में Wi-Fi, AC स्कूल और CCTV कैमरे!
'हर वक्त तैयार रहो' लोंगेवाला पहुंचे रक्षा मंत्री का सेना को आदेश, चीन से बातचीत
operation sindoor
'हर वक्त तैयार रहो' लोंगेवाला पहुंचे रक्षा मंत्री का सेना को आदेश, चीन से बातचीत
क्या FSSAI ने दी हाई शुगर वाली ORSL ड्रिंक्स बेचने की मंजूरी? आरोपों पर आया जवाब
ORSL Row
क्या FSSAI ने दी हाई शुगर वाली ORSL ड्रिंक्स बेचने की मंजूरी? आरोपों पर आया जवाब
जुबीन की मौत मामले में अब सिंगापुर पुलिस करेगी मदद, SIT को जल्द देगी अपना जवाब
zubeen garg death case
जुबीन की मौत मामले में अब सिंगापुर पुलिस करेगी मदद, SIT को जल्द देगी अपना जवाब
'मेरी बहन को झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए किया...' डॉक्टर की आत्महत्या पर बोला भाई
Satara Doctor Suicide
'मेरी बहन को झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए किया...' डॉक्टर की आत्महत्या पर बोला भाई