अनोखा दहेज सिस्टम! हर काम उल्टे करता है ये देश, जानें क्या है शादी से जुड़ी 'कैलि' परंपरा

Dowry System In Chaina: जब भारत के पड़ोसी देशों की बात आती है तो चीन और पाकिस्तान का नाम सबसे पहले आता है. आज हम आपको चीन में दहेज प्रथा के बारे में बताएंगे. अगर आप सोच रहे हैं कि भारत की तरह लड़की वाले दहेज देते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं. वहां शादी में लड़के वाले दहेज लेते नहीं, बल्कि देते हैं. जी हां, चलिए विस्तार से समझते हैं.

कैसा है दहेज सिस्टम?

चीन में दहेज को लेकर भारत से बिल्कुल उल्टी परंपरा है. यहां भारत में अधिकांश लड़की वाले ही दहेज देते हैं जो कि कानूनी अपराध है. जानकारी के लिए बता दें कि भारत में दहेज देना और लेना दोनों ही कानूनी अपराध है. चीन की बात करें तो यहां लड़के की फैमली शादी में दहेज लेने की बजाय दुल्हन की फैमली को लाखों रुपये और तोहफे देती है. इस परंपरा को वहां पर ‘कैलि’ caili) कहा जाता है.

क्या है कैलि परंपरा?

कैलि परंपरा की जड़ों को समझें तो आपको चाइनीज इतिहास के पन्नों को पलटना होगा. ये परंपरा आज कल की नहीं, बल्कि झोउ राजवंश (1046-256 ईसा पूर्व) से चली आ रही है. जो कि चीन के इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला राजवंश था. ये परंपरा रंगीन तोहफे का प्रतीक है. इसमें नकदी, घरेलू सामान और गहने शामिल हैं. चीन में हर लड़का औसतन 60 हजार युआन यानी लगभग 8.2 लाख भारतीय रुपये देता है. जियांग्सू जैसे अमीर प्रांतो में ये कीमत 2 लाख युआन तक चली जाती है. जानकारी के अनुसार ग्रामीण इलाकों में कैलि की मांग 3 से 4 लाख युआन तक चली जाती है. 2023 के आंकड़ों के अनुसार चीन में शादियों की संख्या 10 फीसदी घटी है. इसके पीछे कैलि को ही वजह माना जाता है. क्योंकि चीन के युवा कैलि का बोझ उठाने की स्थिति में नहीं हैं.

भारत से बिल्कुल उल्टे हैं हालात

भारत में दहेज कानूनी अपराध होने के बाद भी सालाना 8 हजार मामले दर्ज किये जाते हैं. भारत में दहेज लड़की की फैमली से लड़के की फैमली की तरफ आता है. वहीं चीन में कैलि लड़के की फैमली की तरफ से लड़की की फैमली की तरफ आता है. रिवाज उल्टा है पर समस्या समान है. जहां एक तरफ भारत में दहेज के खिलाफ कानून होने के बाद भी लड़कियां दहेज के कारण बोझ मान ली जाती हैं, वहीं दूसरी ओर चीन में एक बच्चा नीति के बाद लड़कियां दुर्लभ होते जा रही हैं इसलिए कैलि की मूल्य बढ़ रहा है. कैलि लड़कियों को मूल्यवान बनाती है और लड़कों को कर्जदार बनाती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.