'माना तेरी दीद के काबिल...' जब संसद में मनमोहन सिंह का सुषमा स्वराज के साथ चला था शायरी का दौर

Dr. Manmohan Singh Dies: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी आखिरी सांस दिल्ली के एम्स अस्पताल में ली. उन्हें गुरुवार शाम दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती कराया गया था. कांग्रेस ने अपने तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कर्नाटक के बेलगावी से लौट रहे हैं. फिलहाल, सोशल मीडिया पर अब उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और लोग डॉ. मनमोहन सिंह को अपने-अपने तरीके से याद कर रहे हैं. एक्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह लोकसभा सदन में दो लाइन शायरी पढ़ी जिसे खूब पसंद किया गया.

डॉ. मनमोहन सिंह ने कौन सी शायरी पढ़ी थी?

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने लोकसभा सदन में शायरी की दो लाइनें पढ़ीं. उन्होंने अपने स्पीच में जिन दो लाइनों को पढ़ा, वो कुछ इस प्रकार था कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं... इतना कहते ही सदन में सभी सांसद गण मुस्कुरा उठे. इस वीडियो में पूर्व विदेश मंत्री व बीजेपी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज भी मुस्कुरा पड़े. उन्होंने इस लाइन के आगे एक और लाइन कही. आगे डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा, "माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख." इस लाइन को खत्म करते ही लोकसभा में मौजूद सांसदों ने तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

India mourns the loss of Dr. Manmohan Singh, a visionary leader and architect of economic reform—his legacy will live on forever.

