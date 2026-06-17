Dracula Parrot Story: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसे ही अनोखे पक्षी की तस्वीरें और बातें खूब वायरल हो रही हैं जिसे दुनिया 'ड्रैकुला पैरेट' के नाम से जानती है. आधिकारिक तौर पर 'पेस्केट्स पैरेट' नाम का यह पक्षी जितना डरावना दिखता है, उतना ही यह दुर्लभ और रहस्यमयी भी है. हालांकि, इसके लुक के वजह से इसे ड्रैकुला बताया गया है जबकि अन्य साधारण पक्षियों की तरह यह पक्षी भी बेहद सामान्य पक्षी है. 'ड्रैकुला' केवल इसका उपनाम है, यह खून नहीं पीता.
इस तोते को पहली बार देखने पर आपको समझ आ जाएगा कि इसे 'ड्रैकुला' या भूतिया क्यों कहा जाता है. इसके शरीर पर काले और भूरे रंग के डरावने पंख होते हैं, जबकि इसका पेट बिल्कुल चटक खून जैसे लाल रंग का होता है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका सिर किसी गिद्ध की तरह पूरी तरह से गंजा यानी बिना पंखों का होता है. इसकी तीखी नजरें और खतरनाक लुक ऐसा लगता है मानो यह किसी हॉरर या फैंटेसी नॉवेल से सीधे निकलकर बाहर आ गया हो.
क्यों पड़ा इसका नाम 'ड्रैकुला तोता'?
इस तोते का सिर बिना पंखों का सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक कारण है. दरअसल, यह तोता दूसरे तोतों की तरह बीज या नट्स नहीं खाता है. यह बहुत ही चूजी है और मुख्य रूप से केवल अंजीर खाता है. जब यह चिपचिपे और रसीले अंजीर को खाता है, तो उसका रस इसके सिर पर ना चिपके और यह गंदा ना हो, इसीलिए कुदरत ने इसके सिर पर पंख नहीं दिए हैं. ठीक वैसे ही जैसे गिद्धों के सिर पर मांस खाते वक्त गंदगी से बचने के लिए पंख नहीं होते हैं.
आकार में बड़ा पर ढूंढना है बेहद मुश्किल
आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दुनिया के सबसे बड़े तोतों में से एक है, जिसकी लंबाई करीब 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है. आकार में इतना बड़ा होने के बावजूद इसे पापुआ न्यू गिनी के घने जंगलों में ढूंढ पाना आसान काम नहीं है. यह पक्षी स्वभाव से बहुत ही शर्मीला होता है और इंसानों से दूर रहना पसंद करता है. यह हमेशा ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के सबसे ऊपरी हिस्सों यानी कैनोपी में छिपा रहता है, जिससे यह आम लोगों की नजरों से बचा रहता है.
इसकी खूबसूरती ही बन गई है इसकी दुश्मन
दुर्भाग्य से इस अनोखे और खूबसूरत 'ड्रैकुला तोते' का अस्तित्व अब खतरे में है. इंसानों द्वारा जंगलों की कटाई के कारण इनका घर लगातार छिन रहा है. इससे भी बुरी बात यह है कि शिकारी इनके सुंदर लाल पंखों के लिए इनका अवैध शिकार कर रहे हैं. पापुआ न्यू गिनी के स्थानीय आदिवासी लोग पारंपरिक त्योहारों के मुकुट और टोपी बनाने के लिए इन पंखों का इस्तेमाल करते हैं. यही वजह है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) ने इसे खतरे की श्रेणी में यानी 'वल्नरेबल' घोषित कर दिया है.
जंगल को बचाने में निभाता है बड़ा रोल
यह डरावना दिखने वाला तोता हमारे पर्यावरण के लिए एक वरदान की तरह है. यह जो अंजीर और फल खाता है, उनके बीजों को पूरे जंगल में फैला देता है. इससे नए पेड़ पौधे उगते हैं और जंगल हरा-भरा रहता है. अगर यह तोता गायब हो गया, तो पापुआ न्यू गिनी के जंगलों का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा. इसलिए सोशल मीडिया पर लोग इसके लुक की तारीफ करने के साथ-साथ इसे बचाने की भी गुहार लगा रहे हैं.