स्टेडियम में बची हुई ड्रिंक को वापस बोतल में भरने का VIDEO वायरल, DDCA ने दी ये सफाई

Stadium Video Viral: कई दिनों से क्रिकेट स्टेडियम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दावा किया जाता है कि ये वीडियो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम का है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक वेंडर ठंडी ड्रिंक के गिलासों को बोतल में खाली कर रहा है. ऐसे में सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े होने लगे. जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) को सफाई देनी पड़ी.

वीडियो में क्या दिखा?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का वेंडर का वीडियो बना रहा है. वो कहता है, "देखो अरुण जेटली स्टेडियम, जो कोल्ड ड्रिंक बची है उसको बोतल में वापस डाल रहे हैं." इसके बाद वो लड़का कहता है कि अगला जो मैच होगा, उसमें ये चली जाएगी." इसको वो स्केम बताता है. इसके बाद वो कहता है, "देखो भाई अब ये बोतल पैक होकर अगले मैच में जाएगी." जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो गई सवाल खड़े होने शुरू हो गए. इसी वायरल वीडियो के संबंध में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) को सफाई देनी पड़ी.

DDCA ने क्या दी सफाई?

वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए DDCA ने कहा है कि DDCA ने कहा है कि स्टेडियम में ऑथराइज्ड कंपनी ही खाने-पीने की चीजें बेचती है. वही कंपनी तय नियमों के अनुसार कोका-कोला के उत्पाद परोस रही थी. इस दौरान बताया गया कि वीडियो में दिख रहा वेंडर सूखे और गीले कचरे को अलग करते समय बची हुई ड्रिंक को बोतल में वापस डाल रहा था. ये प्रोसेस वेस्ट मैनेजमेंट के तहत किया जा रहा है. इसके बाद बोतलों को इकट्ठा किया गया और तय नियमों के अनुसार उनका निपटारा किया गया.

किसने पोस्ट किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @chigi_chopra नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 30 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.

