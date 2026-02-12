स्टेडियम में बची हुई ड्रिंक को वापस बोतल में भरने का VIDEO वायरल, DDCA ने दी ये सफाई

Advertisement
Stadium Video Viral: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर क्रिकेट स्टेडियम का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वेंडर ठंडी ड्रिंक को दोबारा बोतल में डालते हुए देखा जा रहा है. वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) ने सफाई दी है. चलिए जानते हैं?

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 12, 2026, 09:04 PM IST
Stadium Video Viral: कई दिनों से क्रिकेट स्टेडियम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दावा किया जाता है कि ये वीडियो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम का है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक वेंडर ठंडी ड्रिंक के गिलासों को बोतल में खाली कर रहा है. ऐसे में सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े होने लगे. जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) को सफाई देनी पड़ी.

वीडियो में क्या दिखा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का वेंडर का वीडियो बना रहा है. वो कहता है, "देखो अरुण जेटली स्टेडियम, जो कोल्ड ड्रिंक बची है उसको बोतल में वापस डाल रहे हैं." इसके बाद वो लड़का कहता है कि अगला जो मैच होगा, उसमें ये चली जाएगी." इसको वो स्केम बताता है. इसके बाद वो कहता है, "देखो भाई अब ये बोतल पैक होकर अगले मैच में जाएगी." जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो गई सवाल खड़े होने शुरू हो गए. इसी वायरल वीडियो के संबंध में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) को सफाई देनी पड़ी.

यह भी पढ़ें: गोद में बच्चा, हथेली पर जान... ट्रेन के डिब्बों के बीच बैठकर सफर करने पर मजबूर, खड़े हुए गंभीर सवाल

DDCA ने क्या दी सफाई?
वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए DDCA ने कहा है कि DDCA ने कहा है कि स्टेडियम में ऑथराइज्ड कंपनी ही खाने-पीने की चीजें बेचती है. वही कंपनी तय नियमों के अनुसार कोका-कोला के उत्पाद परोस रही थी. इस दौरान बताया गया कि वीडियो में दिख रहा वेंडर सूखे और गीले कचरे को अलग करते समय बची हुई ड्रिंक को बोतल में वापस डाल रहा था. ये प्रोसेस वेस्ट मैनेजमेंट के तहत किया जा रहा है. इसके बाद बोतलों को इकट्ठा किया गया और तय नियमों के अनुसार उनका निपटारा किया गया.

किसने पोस्ट किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @chigi_chopra नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 30 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

