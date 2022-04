युवक ने खरीदी 2.5 करोड़ रुपये की कार, शोरूम से बाहर निकलते ही हो गया खतरनाक एक्सीडेंट

Ferrari Car Crash: कुछ लोग किस्मत के बहुत धनी होते हैं, वहीं कुछ लोगों की किस्मत बहुत खराब होती है. आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे बुरी किस्मत शायद ही किसी की होगी. इस शख्स ने काफी जतन के बाद ढाई करोड़ रुपये की फरारी कार खरीदी थी. लेकिन शोरूम से बाहर निकलते ही कार का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया और ढाई करोड़ रुपये की कार पूरी तरह बर्बाद हो गई.

Metro की खबर के अनुसार, इंग्लैंड के रहने वाले एक युवक पिछले कई दिनों से पैसे इकट्ठे कर रहा था. बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे करने के बाद युवक अपनी ड्रीम कार खरीदने शोरूम गया. शोरूम पहुंचकर युवक ने बिल्कुल नई फरारी 488 कार खरीदी. इस कार की कीमत ढाई करोड़ रुपये थी. अपनी ड्रीम कार पाकर युवक काफी खुश था. इसके बाद कार को शोरूम से निकालकर अपने घर के लिए रवाना हो गया.

हालांकि युवक की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाई, क्योंकि शोरूम से निकलकर मात्र 3 किलोमीटर आगे जाकर कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया. इस खतरनाक एक्सीडेंट में कार पूरी तरह से बर्बाद हो गई. हालांकि, अच्छी बात यह रही कि एक्सीडेंट में युवक को ज्यादा चोट नहीं आई और वह पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन ढाई करोड़ रुपये के कार की हालत खराब हो गई. डर्बीशायर पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस घटना की फोटो 1 अप्रैल को शेयर की है.

Derby. 1st April. Driver bought a Ferrari this morning and crashed it after driving it less than 2 miles. No injuries. #DriveToArrive pic.twitter.com/X4IMuflPa5

— Derbyshire Roads Policing Unit (@DerbyshireRPU) April 1, 2022