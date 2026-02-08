Advertisement
trendingNow13102666
Hindi Newsजरा हटकेShocking News: हाईवे पर नागिन की तरह लहराया ट्रक, VIDEO देख हलक सूख जाएगा

Shocking News: हाईवे पर नागिन की तरह लहराया ट्रक, VIDEO देख हलक सूख जाएगा

Shocking Viral Video: इन दिनों हाईवे पर लापरवाही का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर किसी का भी हलक सूख जाएगा. चलिए देखते हैं ये खतरनाक वीडियो.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 08, 2026, 08:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shocking News: हाईवे पर नागिन की तरह लहराया ट्रक, VIDEO देख हलक सूख जाएगा

Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के मुद्दे का बहस का हिस्सा बना दिया है. अक्सर ट्रक ड्राइवरों पर ये आरोप लगता रहता है कि वे काफी रिस्की ड्राइविंग करते हैं. वायरल हो रहा वीडियो इस बात को और पुख्ता करता नजर आ रहा है. वीडियो देखकर कुछ लोगों को लग सकता है कि ड्राइवर नशे में हैं, लेकिन नशे में ऐसे ट्रक को नहीं लहराना काफी मुश्किल हो सकता है. वीडियो देखकर लगता है कि ड्राइवर जानबूझ कर ऐसा कर रहा है और आसपास चल रहे वाहन चालकों की जान भी खतरे में डाल रहा है. 

वीडियो में क्या दिखा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जाता है कि ये मुंबई हाईवे का सीन है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, देख लो आप खुद ही मुंबई हाईवे पर ड्राइवर इस तरह से अपनी गाड़ी को चलाते हुए. वैसे पुलिस विभाग ने इसका अच्छा इलाज कर दिया है. ये बंदा अपनी मौत को तो दावत दे ही रहा है साथ में आम जन जीवन को भी खतरे में डाल रहा है. वीडियो ट्रक के पीछे चल रहे वाहन से रिकॉर्ड किया गया है और वीडियो में दिखता है कि ट्रक सीधे चलने के बजाय इधर उधर लहर रहा है. एक पल को तो ट्रक एक साइड से उठ जाता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रक के एक साइड के टायर कुछ पल के लिए हवा में हो जाते हैं.

यह भी पढ़ें: ये है बदलते कश्मीर की झलक, कावा बेच रहे शख्स ने सुनाया ये खूबसूरत किस्सा; VIDEO देख आ जाएगी मुस्कान

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@waseemaqram_official)

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @waseemaqram_official नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 41 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "नशे में होता तो कब की गाड़ी तुम्हारे ऊपर होती." दूसरे यूजर ने लिखा, "उसके ब्रेक फेल हो गए कंट्रोल कर रहा है." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Shocking videoviral

Trending news

पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
Punjab news in hindi
पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
Hounted
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
Navjot Sidhu
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
Science news in Hindi
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
aircraft crash
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
'वो आपा खो चुके थे', रवनीत बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को घेरा
ravneet bittu
'वो आपा खो चुके थे', रवनीत बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को घेरा
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
rss
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
Gaurav Gogoi
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
bengaluru news
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान