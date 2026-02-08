Shocking News: हाईवे पर नागिन की तरह लहराया ट्रक, VIDEO देख हलक सूख जाएगा

Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के मुद्दे का बहस का हिस्सा बना दिया है. अक्सर ट्रक ड्राइवरों पर ये आरोप लगता रहता है कि वे काफी रिस्की ड्राइविंग करते हैं. वायरल हो रहा वीडियो इस बात को और पुख्ता करता नजर आ रहा है. वीडियो देखकर कुछ लोगों को लग सकता है कि ड्राइवर नशे में हैं, लेकिन नशे में ऐसे ट्रक को नहीं लहराना काफी मुश्किल हो सकता है. वीडियो देखकर लगता है कि ड्राइवर जानबूझ कर ऐसा कर रहा है और आसपास चल रहे वाहन चालकों की जान भी खतरे में डाल रहा है.

वीडियो में क्या दिखा?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जाता है कि ये मुंबई हाईवे का सीन है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, देख लो आप खुद ही मुंबई हाईवे पर ड्राइवर इस तरह से अपनी गाड़ी को चलाते हुए. वैसे पुलिस विभाग ने इसका अच्छा इलाज कर दिया है. ये बंदा अपनी मौत को तो दावत दे ही रहा है साथ में आम जन जीवन को भी खतरे में डाल रहा है. वीडियो ट्रक के पीछे चल रहे वाहन से रिकॉर्ड किया गया है और वीडियो में दिखता है कि ट्रक सीधे चलने के बजाय इधर उधर लहर रहा है. एक पल को तो ट्रक एक साइड से उठ जाता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रक के एक साइड के टायर कुछ पल के लिए हवा में हो जाते हैं.

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @waseemaqram_official नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 41 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "नशे में होता तो कब की गाड़ी तुम्हारे ऊपर होती." दूसरे यूजर ने लिखा, "उसके ब्रेक फेल हो गए कंट्रोल कर रहा है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.