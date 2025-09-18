इस हाइवे पर हर कोई रुककर झुकाता है सिर, आशीर्वाद लिए बिना आगे नहीं बढ़ाते कदम

Viral Video: सोशल मीडिया पर भक्तों की भक्ति के अनेक वीडियो वायरल होते रहते हैं. कहते हैं भगवान के भक्त भोले होते हैं और भगवान अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं. आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में मंदिर जाने का समय बहुत मुश्किल से निकल पाता है. ऐसे में लोग रास्ते में मंदिर दिख जाएं तो तुरंत भगवान के दरबार में हाजिरी लगा देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है. जिसमें देखा जा सकता है कि हाईवे के दूसरी तरफ हनुमान मंदिर और इस ओर लोग गाड़ी रोककर बजरंगबली का आशीर्वाद ले रहे हैं.

भगवान के दरबार में कैसे हाजिरी लगा रहे थे भक्त?

वीडियो देखकर समझ आता है कि हाईवे के दूसरी तरफ एक हनुमान मंदिर है और इस तरफ लोग अपने वाहन को रोककर मंदिर के सामने सिर झुका रहे हैं. कुछ लोग अपनी जॉब पर जा रहे हैं तो कुछ लोग अपने घर को लौट रहे हैं. इस दौरान दिखता है कि एक स्कूटर वाला अपना स्कूटर साइड में खड़ा करता है और मंदिर की तरफ को मुंह करके हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है. ऐसा सिर्फ यही नहीं करता है, बल्कि बाकी बाइक वाले भी ऐसे ही भगवान के दरबार में नमन करते हैं और बजरंगबली से आशीर्वाद मांग रहे हैं. अब ये भक्ति का प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rohit_s_official_45 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 50 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 73 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. वीडियो देखने के बाद बड़ी संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं. वीडियो को देखकर ज्यादातर यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में "जय श्री राम" लिखा है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.