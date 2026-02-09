Advertisement
हवा में उड़ा सूअर और गुल हो गई पूरे गांव की बिजली! चीन के इस 'जुगाड़' ने मचाया तहलका, 10 घंटे रहा अंधेरा

Drone Carried Pig: चीन के सिचुआन प्रांत में एक किसान ने ड्रोन से सुअर ले जाने की कोशिश की लेकिन रस्सी हाई वोल्टेज लाइन में उलझ गई और पूरा गांव 10 घंटे तक अंधेरे में डूब गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 09, 2026, 10:24 AM IST
Flying Pig Video Viral: दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. टोंगजियांग काउंटी के एक किसान ने अपने दूरदराज पहाड़ी गांव से सुअरों को बूचड़खाने तक पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया. यह आइडिया सुनने में भले ही अनोखा लगे, लेकिन एक छोटी सी गलती ने पूरे गांव को करीब 10 घंटे तक अंधेरे में डाल दिया और एक सुअर हवा में लटकता रह गया.

किसान ने ऐसा क्यों किया?

एसएमसीपी रिपोर्ट के मुताबिक, किसान का गांव पहाड़ी और दुर्गम इलाके में है, जहां सामान्य वाहनों से पशुओं को ले जाना बेहद मुश्किल होता है. इसी परेशानी से बचने के लिए उसने ड्रोन के जरिए सुअर को नीचे की ओर उतारने का प्रयोग किया. उसका मानना था कि यह तरीका समय और मेहनत दोनों बचाएगा, लेकिन अंधेरे और खराब विजिबिलिटी ने उसकी इस योजना को पूरी तरह बिगाड़ दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

गड़बड़ी कैसे हुई?

जब पहला सुअर ड्रोन की रस्सी से बांधकर नीचे उतारा जा रहा था, तभी वह रस्सी पास से गुजर रही हाई वोल्टेज बिजली लाइन में उलझ गई. इसके चलते सुअर हवा में लटक गया और ड्रोन के बिजली लाइन से टकराते ही पूरे गांव की सप्लाई बंद हो गई. इस तकनीकी गड़बड़ी की वजह से इलाके में करीब 10 घंटे तक ब्लैकआउट रहा, जिससे लोग और ज्यादा परेशान हो गए.

 

वीडियो क्यों वायरल हुआ?

इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और वह इंटरनेट पर तेजी से वायरल गया. हवा में लटका सुअर और बंद पड़ा गांव देखकर लोग हैरान भी हुए और हंसे भी. कई यूजर्स ने इसे असली जिंदगी का फ्लाइंग पिग बताया, तो कुछ ने मजाक में कहा कि क्या सुअर बिजली के झटके से पहले ही पक गया होगा. इन मजेदार कमेंट्स ने इस वीडियो को और ज्यादा वायरल बना दिया. ग्रामीण इलाकों में लोग भले ही नए और जुगाड़ू तरीके अपनाएं, लेकिन उनके साथ जोखिम भी जुड़ा होता है.

