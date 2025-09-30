नशेड़ी दोस्तों ने नहीं चलाई कार, सड़क पर मारा धक्का! लेकिन फिर भी पुलिस ने किया अरेस्ट, जानें क्यों?

China Drunk Driving: चीन में जून महीने की एक घटना ने सभी को चौंका दिया. तीन दोस्तों ने शराब पीने के बाद गाड़ी स्टार्ट करने के बजाय उसे करीब 500 मीटर तक धकेलने का फैसला किया. उनका मानना था कि ऐसा करने से वे नशे में ड्राइविंग के कानून से बच जाएंगे. एक शख्स बाहर से स्टीयरिंग पकड़कर कार को कंट्रोल कर रहा था और बाकी दोनों उसे धकेल रहे थे.

क्या सच में यह नशे में गाड़ी चलाने से बचने का तरीका था?

तकनीकी रूप से देखा जाए तो कार चल नहीं रही थी, बल्कि धकेली जा रही थी. इसी वजह से पुलिस के मुताबिक यह ड्रंक ड्राइविंग की परिभाषा में नहीं आता. चीन के कानून के अनुसार अगर किसी ड्राइवर का ब्लड अल्कोहल लेवल 80 mg/100 mL से ज्यादा होता है तो उसे भारी जुर्माना, लाइसेंस निलंबन और जेल तक की सजा हो सकती है.

ट्रैफिक नियम आखिर कैसे टूट गए?

भले ही इन दोस्तों ने गाड़ी चलाकर कोई अपराध नहीं किया, लेकिन सार्वजनिक सड़क पर इस तरह कार धकेलना अपने आप में अवैध है. चीन के रोड ट्रैफिक सेफ्टी लॉ के आर्टिकल 31 के अनुसार सड़क का उपयोग गैर-यातायात कामों के लिए करना मना है. इन दोस्तों ने कार को मोटर और नॉन-मोटर दोनों लेन में धकेला, जिससे ट्रैफिक जाम और टक्कर का खतरा बढ़ गया.

सोशल मीडिया पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही?

इस घटना का वीडियो CCTV में कैद हो गया और इंटरनेट पर वायरल हो गया. कुछ लोगों ने इसे क्रिएटिव आइडिया बताते हुए कहा, "कम से कम इन्होंने शराब पीकर गाड़ी तो नहीं चलाई." जबकि कई यूज़र्स ने इसे खतरनाक बताया और कहा, "ये नया तरीका तो है, लेकिन जानलेवा भी." ऐसा पहली बार नहीं है जब शराबी लोगों ने अजीब हरकतें की हों. हाल ही में असम में दो नशे में धुत लोगों ने पुलिस की महिंद्रा बोलेरो गाड़ी की चाबी छीन ली और उसमें बैठकर जोर-जबरदस्ती करने लगे. एक शख्स ने तो पैर फैलाकर आराम से बैठते हुए पुलिस से कहा, "हम टैक्स देते हैं, इसलिए यह गाड़ी हमारी है."