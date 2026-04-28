वाइफ को किया 'बैड टच' तो पति ने खोया आपा, एक ही घूंसे में चटा दी धूल, वीडियो हुआ वायरल

Viral Video: वायरल हो रहा वीडियो किसी बार लगता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पूल टेबल पर पति-पत्नी खेल में मगन थे तभी स्टाफ का एक शख्स (जो नशे में पूरी तरह टल्ली लग रहा था) मस्ती करते हुए महिला के पास पहुंचा और महिला के साथ ऐसी हरकत कर दी कि जिसे देखकर किसी भी आदमी का खून खौल जाएगा. जैसे ही पति ने पति ने साथ ऐसा होता देखा तो उसने अपना आपा खो दिया और ऐसा मुक्का मारा कि मनचला जमीन से उठा ही नहीं. वीडियो देख लोग दो धड़ों में बंट गए.

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि पूल टेबल और कपल के हाथ में स्टिक... यानी माहौल एकदम सेट है. कपल अपने खेल में मगन था कि तभी वहां स्टाफ का एक बंदा आता है. वीडियो देख समझ आ जाता है कि ये शख्स नशे में टल्ल है. वो अजीब तरह से झूमता हुआ महिला के पास आता है और उसे गलत तरह से छूने लगता है. इस दौरान महिला असहज दिखाई देती है और उससे दूर जाने लगती है, लेकिन शख्स की इस हरकत पर पति की नजर पड़ गई जिसके बाद पति ने अपना आपा खो दिया और शख्स को इतनी जोर का पंच मारा कि वो एक ही बार में जमीन पर लेट गया और दोबारा उठने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया. हालांकि वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन लोग अभी भी शेयर कर रहे हैं हाल ही में ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है.

दो हिस्सों में बंटे लोग

वीडियो देख लोग दो हिस्सों में बंट गए. एक हिस्सा वो है जो पति को हीरो बना रहा है और कह रहा है कि सही किया. अगर कोई पत्नी के साथ इस तरह की हरकत करता है तो कोई भी पति इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. वहीं दूसरे लोग हैं जो कानून की दुहाई देते हुए इस मामले को बातचीत से सुलझाने की वकालत कर रहे हैं. आइए पहले ये वीडियो देखते हैं और जानते हैं लोगों ने इसपर अपनी क्या राय रखी.

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वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Insanevidz_ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर​ लिखे जाने तक वीडियो पर 8.7 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग रिएक्शन दे रहे हैं. हालांकि वीडियो कब और कहां का है इसकी सटीक जानकारी नहीं है. ये खबर वायरल पोस्ट के आधार पर बनाई गई है.

A drunk guy grabbed a guys wife ass in front of him... Is this the only way to respond? pic.twitter.com/IVOkQLnVFm — Insane Vids (@Insanevidz_) April 26, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

एक यूजर लिखा, "महिला का रिएक्शन देखकर लगता है कि उसने ये सब पहले भी देखा है." दूसरे यूजर लिखा, "मुझे हिंसा पसंद नहीं है, लेकिन उसने अच्छा किया. यह शर्मनाक है कि कुछ पुरुष किसी दूसरे को इस तरह छूने में इतने सहज महसूस करते हैं."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.