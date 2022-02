नशे में धुत शख्स ने यह देखने के लिए लगाया फोन, पुलिस आधी रात को आती है या नहीं; फिर हुआ ऐसा

भारत में पुलिस, फायर और एम्बुलेंस आदि जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए 112 नंबर एक एकल आपातकालीन हेल्पलाइन (Emergency Helpline Number) नंबर है. हालांकि, 112 पर कई बार ऐसे कॉल्स भी आ जाते हैं जो कि गलत डायल या फिर शरारती भरा होता है. कुछ लोग इस नंबर का दुर्व्यवहार या दुरुपयोग करने के लिए करते हैं. ऐसी ही एक घटना हरियाणा के पंचकूला में सामने आई है, जिसमें एक शख्स ने आधी रात को पुलिस के इमरजेंसी नंबर 112 पर अजीबोगरीब वजह से फोन किया. विशेष रूप से, जो व्यक्ति नशे की हालत में था, उसने 112 पर कॉल किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि पुलिस आती है या नहीं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेशे से दिहाड़ी मजदूर 42 वर्षीय नरेश कुमार ने शुक्रवार सुबह करीब 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर मदद मांगी. 15 मिनट के भीतर ही पुलिस मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति का पता लगा लिया. जब पुलिस ने उससे आपातकालीन कॉल का कारण पूछा, तो उसने कहा कि वह मोरनी गांव से शाम की बस से चूक गया, इसलिए उसने घर की ओर चलने का फैसला किया. रास्ते में उसने बीयर पी और 112 नंबर डायल करके पता लगाया कि पुलिस इतनी देर से आएगी या नहीं.

देखें वीडियो-

