Viral Video: नशे में धुत शख्स ने हवाई जहाज में मचाया हंगामा, पैसेंजर ने क्रू से कही ऐसी बात, पूरा विमान दहल गया!
Viral Video: सोशल मीडिया पर हवाई जहाज में नशे में धुत यात्री का वीडियो वायरल हो गया है. लोग हैरान रह गए, क्योंकि वह शोर मचा रहा था और क्रू व सहयात्री उसे संभालने में जुटे. वीडियो इंस्टाग्राम पर लाखों व्यूज़ पा चुका है और लोग मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 08, 2025, 08:39 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक हवाई जहाज का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. वीडियो में एक यात्री शराब के नशे में धुत होकर विमान में हंगामा मचा रहा है. यह दृश्य दर्शाता है कि नशे में उठाया गया कदम कभी-कभी कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है. एयर होस्टेस और सहयात्री दोनों को मिलकर स्थिति संभालनी में पड़े हैं. 

नशे में हंगामा और सहयात्री की प्रतिक्रिया

वीडियो में दिख रहा है कि नशे में धुत यात्री किसी पर लगातार चिल्ला रहा था. ऐसा लग रहा था कि वह अपने साथी यात्री के साथ किसी तरह नाराज़ नहीं था, लेकिन शोर-शराबे की वजह से एयर होस्टेस और अन्य सहयात्री उसके पास पहुंच गए. यात्रियों ने इस स्थिति को देखकर कहा, “क्या करो!” और नशे में व्यक्ति को काबू में लाने की कोशिश करने लगे. कई लोग शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ ने सीधे कार्रवाई करने की सलाह दी.

हवाई जहाज की क्रू ने नशे में धुत यात्री से बातचीत कर उसे समझाने की कोशिश की. इसके बावजूद स्थिति नियंत्रण से बाहर दिख रही थी. सहयात्री भी बार-बार कहने लगे कि इसे बाहर निकालिए. कुछ लोग मामले को पूरी तरह समझने की कोशिश कर शांत करने में जुटे. यह दृश्य यह दिखाता है कि विमान में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना कितना जरुरी होता है, खासकर जब कोई यात्री शराब के नशे में अशांति फैलाता है.

 

 सोशल मीडिया वीडियो हुआ वायरल

इस वीडियो इंस्टाग्राम पर उमेश यादव (@umesh.yadav.lko) ने शेयर किया. 24 घंटे के भीतर इसे 2 लाख 78 हजार व्यूज़ मिल चुके हैं. कैप्शन में लिखा गया, “एयरइंडिया में ड्रिंक ड्राइव का पैसेंजर, दारू बदनाम कर दी, माहौल टाइट है,” लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. कई लोगों ने इसे दिल्ली-पटना की फ्लाइट का नजारा बताया, तो कुछ ने बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनों के हाल याद किए. वीडियो ने सोशल मीडिया पर तेजी से ध्यान खींचा और दर्शकों को चौंका दिया.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Viral Video

Trending news

