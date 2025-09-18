Video: नशे में धुत दो दोस्तों ने छीनी पुलिस जीप की चाबी, गाड़ी में बैठकर बोले- हमें घर छोड़ दो... फिर जो हुआ लोटपोट हुए लोग
Hindi Newsजरा हटके

Video: नशे में धुत दो दोस्तों ने छीनी पुलिस जीप की चाबी, गाड़ी में बैठकर बोले- हमें घर छोड़ दो... फिर जो हुआ लोटपोट हुए लोग

असम से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दो नशे में धुत युवक पुलिस की इंटरसेप्टर गाड़ी महिंद्रा बोलेरो की चाबी छीनकर उसमें मजे से बैठ गए. उनका ड्रामा किसी कॉमेडी फिल्म से कम नहीं था.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 18, 2025, 07:24 AM IST
Trending Photos

Assam Viral Video: असम से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दो नशे में धुत युवक पुलिस की इंटरसेप्टर गाड़ी महिंद्रा बोलेरो की चाबी छीनकर उसमें मजे से बैठ गए. उनका ड्रामा किसी कॉमेडी फिल्म से कम नहीं था. एक युवक तो इतना आराम से बैठा था जैसे घर पर ही सोफे पर पैर फैलाकर रिलैक्स कर रहा हो.

पुलिस ने क्यों की समझाने की कोशिश?

पुलिसकर्मी बाहर खड़े होकर लगातार युवकों से चाबी लौटाने को कहते रहे. लेकिन दोनों युवक बहस करते रहे. वे बार-बार चिल्लाते – हमें अपना अधिकार चाहिए. उनका अजीब तर्क था कि वे टैक्स भरते हैं, इसलिए गाड़ी उनकी है और पुलिस का फर्ज है कि उन्हें घर छोड़कर आए.

यह भी पढ़ें: पुलिस की नौकरी छोड़कर ये लड़की क्यों बनी एडस्ट स्टार? वर्दी में बनाती ऐसे REELS, देखकर शरमा जाए

युवकों ने क्या अजीबो-गरीब बातें कहीं?

ड्रामे के बीच एक युवक ने और भी मजेदार दावा किया. उसने कहा, “हम कोई कानून नहीं तोड़ रहे, हम ड्रिंक एंड ड्राइव तो नहीं कर रहे.” इतना ही नहीं, उसने पुलिस को मोबाइल दिखाकर कहा कि वह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उसका वीडियो वायरल हो जाएगा. इस बयान ने माहौल को और मजेदार बना दिया. वीडियो बीच में ही खत्म हो जाता है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और जुर्माना भी लगाया. हालांकि इस पूरे ड्रामे ने इंटरनेट यूजर्स को इतना हंसाया कि कमेंट सेक्शन मजाक से भर गया.

यह भी पढ़ें: बिना टिकट ट्रेन में घुसकर TTE से बोली महिला- अंधे हो क्या? फिर हुआ ऐसा हंगामा कि पूरा डिब्बा रह गया दंग 

 

 

सोशल मीडिया पर कैसे उड़ा मजाक?

लोगों ने जमकर मजेदार रिएक्शन दिए. किसी ने लिखा, “गुड, ये ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं.” तो किसी ने कहा, “पुलिस इन्हें घर नहीं, थाने छोड़ दे.” एक यूजर ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, “राइट्स नहीं, राइस दो.” वहीं दूसरे ने कहा, “आखिरकार जेल में इन्हें राइस ही मिला.” इन युवकों की हरकत ने भले ही उन्हें पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया, लेकिन इंटरनेट पर यह मामला कॉमेडी शो जैसा बन गया. उनका डायलॉग We Want Rights अब सोशल मीडिया पर मीम्स और चुटकुलों का ट्रेंड बन गया.

