Advertisement
trendingNow13220923
Hindi Newsजरा हटकेमुझे सिगरेट पीनी है... नशे में धुत पैसेंजर ने फ्लाइट अटेंडेंट को दांत से काटा, बीच रास्ते में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

मुझे सिगरेट पीनी है... नशे में धुत पैसेंजर ने फ्लाइट अटेंडेंट को दांत से काटा, बीच रास्ते में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

ऑस्ट्रेलिया से डलास जा रही केंटास एयरलाइंस की फ्लाइट में एक शराबी यात्री ने केबिन क्रू मेंबर को दांत से काट लिया. इस जानलेवा हमले के बाद विमान की ताहिती में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 18, 2026, 09:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुझे सिगरेट पीनी है... नशे में धुत पैसेंजर ने फ्लाइट अटेंडेंट को दांत से काटा, बीच रास्ते में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

Drunk Passenger Bites Crew: हवाई सफर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सबसे अहम होती है, लेकिन जब कोई मुसाफिर ही आसमान में हैवान बन जाए तो बाकी लोगों की जान आफत में आ जाती है. ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से अमेरिका के डलास जा रही केंटास एयरलाइंस की एक फ्लाइट में ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया सामने आया है. उड़ान के दौरान एक नशे में धुत यात्री ने केबिन क्रू मेंबर पर हमला कर दिया और उसे दांत से काट लिया. प्लेन के भीतर मचे इस खौफनाक गदर के कारण पायलट को आनन-फानन में विमान का रास्ता बदलकर ताहिती में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को घसीटते हुए प्लेन से नीचे उतारा.

18 घंटे के सफर में मचा गदर

यह हैरान कर देने वाली घटना केंटास एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर QF21 में घटित हुई. यह विमान मेलबर्न से डलास के लिए 18 घंटे के लंबे सफर पर रवाना हुआ था. सब कुछ ठीक चल रहा था और विमान अपना तीन-चौथाई सफर पूरा कर चुका था, तभी अचानक एक यात्री की हरकतों से पूरे विमान में अफरा-तफरी मच गई. सह-यात्रियों के मुताबिक वह शख्स पूरी तरह नशे में डूबा हुआ था और अपनी सुध-बुध खो बैठा था.

टॉयलेट से निकलते ही गाली-गलौज

फ्लाइट में मौजूद मशहूर कॉमेडियन माइक गोल्डस्टीन ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह शराबी यात्री लड़खड़ाते हुए टॉयलेट से बाहर निकलता है और अपनी बेल्ट लगा रहा होता है. जब केबिन क्रू ने उससे पूछा कि क्या उसने गांजा पिया है, तो वह भड़क गया. क्रू मेंबर्स और बाकी यात्रियों ने उसे शांत रहने और तमीज से व्यवहार करने की नसीहत दी, लेकिन वह लगातार गालियां बकता रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

क्रू मेंबर पर दांतों से किया हमला

विवाद इतना बढ़ गया कि शराबी यात्री ने गुस्से में आकर एक फ्लाइट अटेंडेंट पर हमला बोल दिया. इस दौरान उसने क्रू मेंबर को बेरहमी से दांत काट लिया. चीख-पुकार सुनकर प्लेन में मौजूद अन्य स्टाफ और मुसाफिर तुरंत बीच-बचाव के लिए दौड़े. आरोपी वीडियो में क्रू को धमकी देते हुए कह रहा था कि अगर दोबारा मुझे रिस्ट लॉक (हाथ बांधने की कोशिश) लगाने की कोशिश की, तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना. वह बार-बार प्लेन से उतरकर सिगरेट पीने की जिद पर अड़ा हुआ था.

बीच समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग

हवा में बढ़ते खतरे को देखते हुए पायलट ने तुरंत कंट्रोल रूम से संपर्क किया. विमान को डलास ले जाने के बजाय फ्रेंच पोलिनेशिया की राजधानी पापीते (ताहिती) की तरफ मोड़ दिया गया. ताहिती के हवाई अड्डे पर विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. वीडियो के अगले हिस्से में देखा जा सकता है कि ताहिती की स्थानीय पुलिस विमान के अंदर दाखिल होती है. पुलिसकर्मियों ने उस सिरफिरे यात्री को प्लेन के फर्श पर मुंह के बल लिटाया, उसे काबू में किया और घसीटते हुए अपने साथ ले गई.

एयरलाइन ने लगाया हमेशा के लिए बैन

स्थानीय पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब वह ताहिती में ही कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहा है. इस गंभीर मामले पर केंटास एयरलाइंस के प्रवक्ता ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि उड़ान के दौरान इस तरह के हिंसक और डरावने बर्ताव को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. एयरलाइन ने उस यात्री पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया है. ताहिती में ईंधन भरने के बाद विमान ने डलास के लिए दोबारा उड़ान भरी, लेकिन इस हंगामे के कारण पैसेंजर्स कई घंटे की देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचे.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

drunk passengerEmergency landing

Trending news

6 दिन पहले ही अंडमान पहुंच गया मॉनसून, पर अरब सागर में कैसे लग गया ब्रेक?
Monsoon 2026
6 दिन पहले ही अंडमान पहुंच गया मॉनसून, पर अरब सागर में कैसे लग गया ब्रेक?
पुजारियों की सैलरी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, क्या बदल जाएगा सदियों पुराना नियम
 Supreme Court
पुजारियों की सैलरी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, क्या बदल जाएगा सदियों पुराना नियम
45°C का कहर! प्याज और गमछा काफी नहीं, खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये तरीके
Heatwave Alert
45°C का कहर! प्याज और गमछा काफी नहीं, खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये तरीके
चांद-तारे वाली वो पार्टी जिसके साथ केरलम में सरकार बना रही कांग्रेस, जिन्ना से नाता
Kerala News
चांद-तारे वाली वो पार्टी जिसके साथ केरलम में सरकार बना रही कांग्रेस, जिन्ना से नाता
विजय के मंच पर दिखे थे राहुल गांधी, केरलम में क्यों नहीं मिली इजाजत; किसने लगाई रोक?
Kerala CM Oath Ceremony
विजय के मंच पर दिखे थे राहुल गांधी, केरलम में क्यों नहीं मिली इजाजत; किसने लगाई रोक?
इस पूरे हफ्ते झुलसाएगी गर्मी, 47 डिग्री को पार कर जाएगा पारा! जानें कब मिलेगी राहत
weather update
इस पूरे हफ्ते झुलसाएगी गर्मी, 47 डिग्री को पार कर जाएगा पारा! जानें कब मिलेगी राहत
वो दिन, जब भारत ने की शक्ति की गर्जना, महाशक्ति राष्ट्र बनते देख मुस्कुराए थे बुद्ध
Operation Smiling Buddha
वो दिन, जब भारत ने की शक्ति की गर्जना, महाशक्ति राष्ट्र बनते देख मुस्कुराए थे बुद्ध
27 या 28 मई, देश में कब मनाई जाएगी ईद उल अजहा? हो गया साफ, उलेमाओं ने किया एलान
Eid-ul-Adha 2026
27 या 28 मई, देश में कब मनाई जाएगी ईद उल अजहा? हो गया साफ, उलेमाओं ने किया एलान
'सिर्फ विकास नहीं, ऐसे सुलझेगा कश्मीर का मसला', PM मोदी को महबूबा की नसीहत
Mehbooba Mufti
'सिर्फ विकास नहीं, ऐसे सुलझेगा कश्मीर का मसला', PM मोदी को महबूबा की नसीहत
भारत की वो नदी, जिसमें बहता है 'लहू' जैसा पानी; जल में खूब रोए थे महर्षि परशुराम
India Interesting Facts in Hindi
भारत की वो नदी, जिसमें बहता है 'लहू' जैसा पानी; जल में खूब रोए थे महर्षि परशुराम