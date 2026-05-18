मुझे सिगरेट पीनी है... नशे में धुत पैसेंजर ने फ्लाइट अटेंडेंट को दांत से काटा, बीच रास्ते में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

Drunk Passenger Bites Crew: हवाई सफर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सबसे अहम होती है, लेकिन जब कोई मुसाफिर ही आसमान में हैवान बन जाए तो बाकी लोगों की जान आफत में आ जाती है. ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से अमेरिका के डलास जा रही केंटास एयरलाइंस की एक फ्लाइट में ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया सामने आया है. उड़ान के दौरान एक नशे में धुत यात्री ने केबिन क्रू मेंबर पर हमला कर दिया और उसे दांत से काट लिया. प्लेन के भीतर मचे इस खौफनाक गदर के कारण पायलट को आनन-फानन में विमान का रास्ता बदलकर ताहिती में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को घसीटते हुए प्लेन से नीचे उतारा.

18 घंटे के सफर में मचा गदर

यह हैरान कर देने वाली घटना केंटास एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर QF21 में घटित हुई. यह विमान मेलबर्न से डलास के लिए 18 घंटे के लंबे सफर पर रवाना हुआ था. सब कुछ ठीक चल रहा था और विमान अपना तीन-चौथाई सफर पूरा कर चुका था, तभी अचानक एक यात्री की हरकतों से पूरे विमान में अफरा-तफरी मच गई. सह-यात्रियों के मुताबिक वह शख्स पूरी तरह नशे में डूबा हुआ था और अपनी सुध-बुध खो बैठा था.

टॉयलेट से निकलते ही गाली-गलौज

फ्लाइट में मौजूद मशहूर कॉमेडियन माइक गोल्डस्टीन ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह शराबी यात्री लड़खड़ाते हुए टॉयलेट से बाहर निकलता है और अपनी बेल्ट लगा रहा होता है. जब केबिन क्रू ने उससे पूछा कि क्या उसने गांजा पिया है, तो वह भड़क गया. क्रू मेंबर्स और बाकी यात्रियों ने उसे शांत रहने और तमीज से व्यवहार करने की नसीहत दी, लेकिन वह लगातार गालियां बकता रहा.

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क्रू मेंबर पर दांतों से किया हमला

विवाद इतना बढ़ गया कि शराबी यात्री ने गुस्से में आकर एक फ्लाइट अटेंडेंट पर हमला बोल दिया. इस दौरान उसने क्रू मेंबर को बेरहमी से दांत काट लिया. चीख-पुकार सुनकर प्लेन में मौजूद अन्य स्टाफ और मुसाफिर तुरंत बीच-बचाव के लिए दौड़े. आरोपी वीडियो में क्रू को धमकी देते हुए कह रहा था कि अगर दोबारा मुझे रिस्ट लॉक (हाथ बांधने की कोशिश) लगाने की कोशिश की, तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना. वह बार-बार प्लेन से उतरकर सिगरेट पीने की जिद पर अड़ा हुआ था.

बीच समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग

हवा में बढ़ते खतरे को देखते हुए पायलट ने तुरंत कंट्रोल रूम से संपर्क किया. विमान को डलास ले जाने के बजाय फ्रेंच पोलिनेशिया की राजधानी पापीते (ताहिती) की तरफ मोड़ दिया गया. ताहिती के हवाई अड्डे पर विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. वीडियो के अगले हिस्से में देखा जा सकता है कि ताहिती की स्थानीय पुलिस विमान के अंदर दाखिल होती है. पुलिसकर्मियों ने उस सिरफिरे यात्री को प्लेन के फर्श पर मुंह के बल लिटाया, उसे काबू में किया और घसीटते हुए अपने साथ ले गई.

एयरलाइन ने लगाया हमेशा के लिए बैन

स्थानीय पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब वह ताहिती में ही कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहा है. इस गंभीर मामले पर केंटास एयरलाइंस के प्रवक्ता ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि उड़ान के दौरान इस तरह के हिंसक और डरावने बर्ताव को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. एयरलाइन ने उस यात्री पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया है. ताहिती में ईंधन भरने के बाद विमान ने डलास के लिए दोबारा उड़ान भरी, लेकिन इस हंगामे के कारण पैसेंजर्स कई घंटे की देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचे.