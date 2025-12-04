ठेके में घुसा ये जानवर और पी डाली कई बोतल शराब, बाथरूम में जाकर किया ऐसा काम! नहीं हुआ किसी को भरोसा

Drunk Raccoon Falls Through Liquor Store: अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में एक शराब की दुकान के कर्मचारी की सुबह की शुरुआत बिल्कुल सामान्य नहीं रही. जैसे ही उसने दुकान खोली, फर्श पर टूटी व्हिस्की की बोतलें और बाथरूम में बेहोश पड़ा एक रैकून दिखा. यह छोटा जानवर रात में छत की एक टाइल तोड़कर दुकान के अंदर आ गिरा और उसके बाद पूरी दुकान में हंगामा मचाते हुए जो मिला, उसे पीता चला गया.

कर्मचारी को यह नजारा कैसे मिला?

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, ऐशलैंड स्थित इस शराब की दुकान के कर्मचारी को सुबह बाथरूम में एक रैकून बेहोश मिला. व्हिस्की की तेज गंध से साफ था कि उसने काफी मात्रा में शराब पी ली थी. एनिमल कंट्रोल ऑफिसर सामंथा मार्टिन के मुताबिक, रैकून बुरी तरह टल्ली था और पूरे स्टोर में घूमकर कई बोतलें गिरा चुका था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: क्लास 12 के लड़के ने गर्लफ्रेंड के घर के CCTV हैक कर डाले, हर सेकंड की चाहता था अपडेट! फिर खुली बड़ी पोल

एनिमल कंट्रोल ने उसके साथ क्या किया?

जानवर नियंत्रण विभाग ने बताया कि रैकून को तुरंत एनिमल शेल्टर ले जाया गया. वहां कुछ घंटों की नींद के बाद वह पूरी तरह ठीक लग रहा था और उसे कोई गंभीर चोट नहीं थी सिवाय एक भारी हैंगओवर और गलत फैसलों के. कुछ समय बाद उसे सुरक्षित रूप से जंगल में वापस छोड़ दिया गया ताकि वह अपनी रात की गलतियों से कुछ सीख सके.

गार्जियन के अनुसार, हाल की एक स्टडी में पाया गया है कि रैकून शहरों में रहने के लिए इतनी अच्छी तरह ढल चुके हैं कि उनके शरीर में बदलाव नजर आने लगे हैं जो पालतू बनने की शुरुआत जैसी लगती है. यह घटना भी इसी बदलाव का हिस्सा मानी जा रही है, जहां जानवर इंसानी गतिविधियों के बीच खुद को आसानी से फिट कर रहे हैं.

A raccoon broke into a closed liquor store and hit the bottom shelf, where the scotch and whisky were stored. An employee at the Ashland, Virginia-area liquor store found the trash panda passed out on the bathroom floor at the end of his drunken escapade. pic.twitter.com/1HApQNTnDw — The Associated Press (@AP) December 3, 2025

यह भी पढ़ें: ​मैंने भगवान को देखा लेकिन... रोड एक्सीडेंट के बाद महिला की हुई मौत, वापस जिंदा हुई तो बताई 'स्वर्ग' की सच्चाई

क्या इससे पहले भी जानवरों ने 'नशे' वाली हरकतें की?

ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं हैं. ऑस्ट्रेलिया में एक जंगली सूअर ने तीन सिक्स-पैक बीयर चुरा ली थीं और बाद में नशे में इधर-उधर भटकता पाया गया था. वहीं तुर्की में एक भूरे भालू के बच्चे को मैड हनी खाने के बाद नशे की हालत में जंगल से बचाया गया था. यह शहद रोडोडेंड्रन फूलों से बनता है, जिसमें मौजूद न्यूरोटॉक्सिन हल्का नशा या मतिभ्रम पैदा कर सकता है.